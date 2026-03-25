薈淳截收582票超額逾4倍 周五首輪推售100伙｜黃大仙新盤

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，接獲之認購意向登記按地址區分，近八成繼續為九龍區住址，可見項目位置鄰近黃大仙站吸引不同九龍準買家有意購買；而且當中以不少為30至40歲家庭組合，樂見項目吸引家庭準買家選擇為其理想居停。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於周五(27日)以抽籤形式發售100伙單位，涵蓋13伙開放式單位、79伙2房單位及8伙三房單位，實用面積介乎209至520方呎，折扣後售價398.8萬至949.5萬元。

項目特別邀請土生土長香港畫家黃曉楓（Apple Wong）創作獨家藝術作品《花間共舞》。這幅畫作以黃大仙區獨特景物為靈感，細膩描繪區內馬仔坑道的迴旋處與天橋，以及花季時點綴繁忙龍翔道的木棉花，遠方背景隱約呈現獅子山與竹園邨的剪影，勾勒出一幅充滿地區特色與人情味的畫面，象徵新建築與舊址的情感橋樑，完美融合東方侘寂美學與現代都市生活。畫框特別採用 「薈淳」拆卸前址——CCDC舞蹈中心舞蹈室內的木扶手製作，並融入樓梯鐵欄桿元素，將舊址遺產保留並賦予全新意義。

黃曉楓表示，CCDC舊址的木扶手在 「薈淳」畫框中重獲新生，這幅畫如樓盤般連結過去與未來，讓住戶在木棉花影與鐵路脈動中，體會社區的永恆溫暖。此作品將於示範單位展出，歡迎公眾參觀。

「薈淳」位於黃大仙飛鳳街，設1座住宅大樓，提供195伙，住宅樓層2樓至23樓(不設4、13及14樓)，實用面積由202至679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目預計關鍵日期為今年8月31日。