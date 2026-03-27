薈淳開賣｜中原陳永傑：兩組客人計劃斥近1000萬買2伙長綫收租｜黃大仙新盤

陳永傑指，今日兩個九龍區全新盤公開發售，截至下午6時已錄超過100宗一手成交，今年首季一手成交量已超越5,650宗，創2013年一手新例後首季新高。今日公布的差餉物業估價署指數連升九個月，單月升幅更創5個月新高，樓價升勢已獲確認並且加快，一手承接力強勁，中東戰事未對香港物業市場造成太大影響，料樓價升勢持續。

「薈淳」首輪銷售截收582票，超額認購4.82倍。首輪銷售單位涵蓋13伙開放式、79伙兩房及8伙三房，實用面積介乎209至520方呎，折實售價由398.8萬至949.5萬元。

「薈淳」位於黃大仙飛鳳街，設1座住宅大樓，提供195伙，住宅樓層2樓至23樓(不設4、13及14樓)，實用面積由202至679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目預計關鍵日期為今年8月31日。