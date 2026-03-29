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地產
出版：2026-Mar-29 18:30
更新：2026-Mar-29 18:30

CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

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CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報150.88點，按周微跌0.11%，是中東緊張局勢升溫引發恒指連跌三日累跌逾1,380點當周的市況。金融市場波動，本港樓價連升2周後單周回軟，但指數仍為202311月底後121(2)次高，並連續3周處於150點以上。新春後二手業主封盤反價，而多個新盤銷售反應熱烈，加上拆息回落及銀行推出按揭優惠計劃，有利短期樓價繼續向升。

CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

首季CCL暫累升4.7% CCL Mass5%

以公布日期計，2026年第一季CCL暫時累升4.70%CCL Mass5.00%CCL(中小型單位)4.71%CCL(大型單位)4.61%，港島升9.50%，九龍升3.66%，新界東升3.61%，新界西升3.54%。港島樓價升幅明顯跑贏大市，而去年全年港島樓價只升1.15%，升幅為八大指數中最少，故今年出現追落後的情況。第二季CCL目標156(2023年通關前的低位)，只要再升5.12點或3.39%便達到。

20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.63%CCL20253月財案前134.89點低位升11.85%，較20249月首次減息前135.86點低位升11.06%，較20218191.34點歷史高位跌21.15%323日港股失守25,000點關口，港元1個月同業拆息跌至1.95厘，26日中小型銀行推出H+0.6厘按揭計劃，27日旺角「映居」推售全盤122伙，黃大仙「薈淳」首輪價單發售100伙，28日紅磡「首匯」首輪價單銷售123伙，黃竹坑港島南岸「DEEP WATER SOUTH」第6A期次輪價單發售93伙，對本地二手樓價的影響將於20264月中旬公佈的CCL才開始反映。

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CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

紅磡首匯首輪價單銷售123伙。

CCL Mass連升2周後回軟跌0.21%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass152.44點，按周跌0.21%CCL(中小型單位)150.91點，按周跌0.15%CCL MassCCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但均仍為202311月中後123(2)次高。CCL(大型單位)150.75點，按周升0.21%，連升3周共0.77%，指數創20244月底後100(2)新高。

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黃大仙薈淳首輪價單發售100伙。

四區樓價二升二跌 九龍按周跌1.02%港島升0.91%

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass150.02點，按周跌1.02%，指數仍為202310月初後128(2年半)7高。新界西CCL_Mass137.43點，按周跌0.51%，結束3周連升，指數仍為20241月初後115(2)次高。新界東CCL_Mass164.34點，按周升0.23%，連升3周共3.61%，指數創202312月初後119(2)新高。港島CCL_Mass153.48點，按周升0.91%，指數創202311月中後123(2)新高。

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