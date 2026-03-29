CCL按周微跌0.11% 中原：首季樓價暫升4.70% 港島升近一成跑贏大市｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報150.88點，按周微跌0.11%，是中東緊張局勢升溫引發恒指連跌三日累跌逾1,380點當周的市況。金融市場波動，本港樓價連升2周後單周回軟，但指數仍為2023年11月底後121周(逾2年)次高，並連續3周處於150點以上。新春後二手業主封盤反價，而多個新盤銷售反應熱烈，加上拆息回落及銀行推出按揭優惠計劃，有利短期樓價繼續向升。

首季 CCL 暫累升 4.7% CCL Mass 升 5%

以公布日期計，2026年第一季CCL暫時累升4.70%，CCL Mass升5.00%，CCL(中小型單位)升4.71%，CCL(大型單位)升4.61%，港島升9.50%，九龍升3.66%，新界東升3.61%，新界西升3.54%。港島樓價升幅明顯跑贏大市，而去年全年港島樓價只升1.15%，升幅為八大指數中最少，故今年出現追落後的情況。第二季CCL目標156點(即2023年通關前的低位)，只要再升5.12點或3.39%便達到。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.63%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升11.85%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升11.06%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.15%。3月23日港股失守25,000點關口，港元1個月同業拆息跌至1.95厘，26日中小型銀行推出H+0.6厘按揭計劃，27日旺角「映居」推售全盤122伙，黃大仙「薈淳」首輪價單發售100伙，28日紅磡「首匯」首輪價單銷售123伙，黃竹坑港島南岸「DEEP WATER SOUTH」第6A期次輪價單發售93伙，對本地二手樓價的影響將於2026年4月中旬公佈的CCL才開始反映。