滶蘊接逾兩千宗查詢 頂級VIP最快4月參觀展銷廳｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街23至34號低密度豪宅「滶蘊」，自命名後市場反應非常熱烈，收到逾2000宗查詢，當中不乏本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等，高端買家看好項目鄰近九龍塘地鐵站。項目售樓說明書及示範單位的籌備已進入最後階段，由於項目定位屬超級豪宅，將會安排限量頂級VIP於最快4月優先參觀展銷廳。

Rosewood Hong Kong特意為是次活動，以「玫瑰」作主題，製作兩款甜品及飲品，包括「白茶荔枝番石榴蛋糕」及「ROSY」無酒精雞尾酒，玫紅色調賣相精緻，增添味覺以外的視覺享受。

項目於全球第一的頂級奢華酒店ROSEWOOD HONG KONG香港瑰麗酒店與高端匠心花悅舉辦「瑰麗花藝文化盛宴」，邀請了系內尊貴客戶NEW WORLD ELITE、NEW WORLD CLUB VIP及高端客戶參與， 近百名尊尚貴賓參與，與曾為世界各地瑰麗酒店設計的紐約設計事務所LILLIAN WU交流，讓VIP更了解「滶蘊」的瑰麗設計理念及細節，締造奢華瑰麗生活風格的迷人之旅。

國際殿堂級設計師Lillian Wu將其主理曼谷、多哈及溫哥華等地瑰麗酒店及瑰麗府邸(Rosewood Hotels & Rosewood Residences)的里程碑經驗，悉數傾注於「滶蘊」之中。她延續了瑰麗酒店的核心設計理念，將「瑰麗美學」非凡氣度融入奢華大宅設計，匠心打造瑰麗級低密度豪宅。Lillian Wu以奢華酒店級的工藝標準，回應住戶對高品質與尊貴氣度的極致要求。在「滶蘊」的石材運用上十分講究，透過嚴選具有深厚質感的天然石材，並運用雲石紋理的對稱美學與精準拼貼，勾勒出傳承大宅應有的穩重與奢華。