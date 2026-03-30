港鐵商場推社區深度遊提升顧客體驗 料今年將舉辦100團導賞團

近年零售市場正經歷結構性轉型，港鐵(066)旗下商場亦順應新常態，透過多元的活動，逐步將旗下物業從純消費場所，拓展為「社區樞紐」，貫徹其「鐵路加社區」的概念。其中一個項目是「社區深度遊」計劃，著重「體驗先行」，透過當區歷史、文化、藝術、寵物、自然特色和打卡熱點等不同主題，設計特色導賞團讓參與的市民和遊客深入認識社區故事。港鐵表示，旗下多個商場預計於2026年將舉辦100團導賞團，提供逾2,000個名額，並與不同社區持份者及非牟利組職協作，安排特別活動及專人講解，例如大圍村「天姬節」、車公廟、黃竹坑藝廊遊及鐵路歷史導覽等。

港鐵指出，過去商場較多以零售、餐飲為主，港鐵商場現在希望做得更立體、更豐富。深度遊就是把購物先行，轉為體驗先行。當參加者透過導賞團對社區產生歸屬感，留在商場的時間自然更長，消費機會也相應提高。此外，深度遊亦有機會吸引區外客甚至過夜旅客，開拓不同類型的客群。社區導賞團除了設有廣東話導賞團，亦不時加設有英語及普通話團，讓來自不同地區的遊客參加。

推出 52 周音樂會 加強寵物友善設施 此外，港鐵商場於2026年每周邀請本地歌手、不同音樂單位以及busking groups和社區團體，包括草蜢、MIRROR成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷等已於不同的港鐵商場輪流演出。

為響應政府放寛寵物進入食肆政策，指定港鐵商場升級為全城寵物友善熱點，加強寵物友善設施，於指定的港鐵商場增設寵物休息區、寵物專用電梯、寵物散步路線指示，提升寵主與寵物逛商場的便利度。 另外，舉辦更多寵物活動及體驗，除了THE SOUTHSIDE，青衣城、圍方及 PopCorn 亦會於4月起舉辧不同類型的貓狗主題活動，並設主題的貓狗樂園，吸引寵主帶同毛孩參與。