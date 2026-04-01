信置黃永光：買磚頭是明智選擇 海瑅灣I 11日速沽363伙

鐵路盤成為一手焦點，信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」昨日首輪發售254伙順利「一Q清」，套現逾18億元。信置主席黃永光現身售樓處，稱「買一個磚頭、一個家，是明智的選擇」。項目旋即加推3號價單共180伙，折實價593萬元起。
「海瑅灣I」昨日首輪開售，大批準買家早上約9時已在尖沙咀售樓處外排隊等待揀樓。黃永光稱，到場的準買家不少來自區內，顯示日出康城已成為一個成熟的社區；至下午約4時全數單位已獲認購。
最高成交價單位逾918萬
信置執行董事田兆源指，買家中佔逾80%為用家，投資客佔20%。當中最高成交價單位為1B座36樓E室兩房，實用面積568方呎，以918.71萬元售出，呎價16,174元。最高成交呎價單位為2A座60樓E室兩房，實用面積453方呎，成交價 777.56萬元，呎價17,165元。他續指，項目早前招標售出109伙，共涉資逾15億元，全數逾千萬元成交。「海瑅灣I」於11日累沽363伙，套現逾34億元，榮膺3月份「新盤王」。
內地客感價錢合理 斥逾千萬買2伙
來自福建的買家謝先生表示，是次斥資逾千萬元購入「海瑅灣I」2伙兩房單位，認為項目價錢合理，加上交通方便，有機會用作投資及自用。
「海瑅灣I」新加推的3號價單包括8伙一房及172伙兩房，單位輕微加價1%，涵蓋更多兩房海景戶型。扣除最高15%折扣優惠後，折實價593.47萬至898.79萬元，折實呎價15,605至19,042元，折實平均呎價16,788元；一房戶型全數折實價600萬元以下，包括最低售價的1A座35樓E室，實用面積360方呎，折實呎價約16,485元。至於兩房入場單位為2B座7樓F室，實用面積452方呎，折實價705.33萬元，呎價15,605元。