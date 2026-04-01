信置黃永光：買磚頭是明智選擇 海瑅灣I 11日速沽363伙

鐵路盤成為一手焦點，信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」昨日首輪發售254伙順利「一Q清」，套現逾18億元。信置主席黃永光現身售樓處，稱「買一個磚頭、一個家，是明智的選擇」。項目旋即加推3號價單共180伙，折實價593萬元起。

「海瑅灣I」昨日首輪開售，大批準買家早上約9時已在尖沙咀售樓處外排隊等待揀樓。黃永光稱，到場的準買家不少來自區內，顯示日出康城已成為一個成熟的社區；至下午約4時全數單位已獲認購。