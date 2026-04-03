3月整體樓宇登記量錄7746宗 利嘉閣： 4月料再挑戰近九千宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，整體樓宇買賣在傳統農曆新年之淡月出現超乎預期的「旺市」，並反映在三月份的登記數上，證明大部分買家均看好後市並在淡月也加快置業步伐。土地註冊處最新數據顯示，2026年三月份全港共錄7,746宗樓宇買賣登記（數字主要反映二月中旬至三月上旬的樓市實際狀況），較二月份的7,950宗微跌3%，但仍為過去23個月以來的第3高水平；至於月內整體物業登記總值背馳向好，微升2%，錄639.73億元，為近3個月最多，主要受惠月內有較大額的工商舖物業登記所帶動。

一手私宅創近 13 個月新低 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量受農曆新年推盤節奏轉慢影響，自前月高位出現較顯著回落，更創下近13個月新低，惟仍連續13個月穩企逾千宗之上。總結三月份一手私宅買賣登記錄1,362宗，按月急挫46%；月內買賣登記總值也大減34%，錄得180.61億元，為近7個月最少。至於三月份一手私宅登記量最多的首三個私宅新盤依次為「SIERRA SEA」2B期(233宗)、「雅盈峰」(54宗)及「海嵎」(50宗)。

二手私宅登記量按月大升 19% 二手私宅市場方面，買賣登記量在傳統淡月中出乎意料實現大突破，相信是有看好後市的買家及投資者趁新盤短休而轉流二手市場入市。數字顯示，三月份二手私宅買賣登記勁錄4,447宗，除按月大升19%外，亦為自2021年八月以來的56個月(逾4年半)單月新高；而月內登記總值也升21%，錄351.21億元，為36個月來最多。

工商舖及車位登記量全線上升 至於非住宅市場上月亦表現穩中向好，在工商舖及車位登記量均全線上升之下，帶動整體非住宅物業量值齊升，反映旺市亦蔓延至工商舖等類別的市場。總結三月份整體工商舖及其他買賣登記量按月升8%，錄894宗；而月內買賣登記金額更大幅激增逾1倍(102%)，勁錄68.03億元，主因月內有數宗以億元計的大額登記所拉動。

4月登記數料按月反彈逾 15% 陳海潮表示，市場氣氛在近期明顯好轉，一手及二手市場不止交替造好，甚至能並駕齊驅，互相拉動。三月份一手新盤即市成交十分熱鬧，全月突破2,400宗水平，當中料半可落入四月份的登記數之內，加上三月下旬二手市場及工商舖市場即市交投仍然明快，亦料拉動四月份的相關登記數維持穩中有升，故預期四月份的整體樓宇買賣登記量有力挑戰8,940宗的水平，按月料反彈逾15%，上試近4個月高位。