中原CCL升破152點 創逾2年來新高 樓價首季漲5.59%｜樓價走勢

二手樓價重返升軌，中原城市領先指數CCL最新報152.17點，按周上揚0.85%，指數創2023年11月中後124周、逾2年新高；是反映美國議息前一周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，尖沙咀及上水新盤熱賣，帶動市場氣氛，加上二手盤源減少，買家加快入市，刺激樓價向升。今周八大樓價指數齊升，是2025年12月中後15周以來再見。隨著不少業主封盤反價，買家需要追價才能成交，而且低息環境持續，有利短期樓價繼續上揚。
至於今年首季樓價最終升5.59%，已超越2025年全年4.7%的升幅。CCL距離156點目標(即2023年通關前的低位)，只差3.83點或2.52%，展望可於5月份達到。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升12.59%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升12.81%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升12.01%，較2021年8月191.34點歷史高位挫20.47%。
3月31日將軍澳日出康城第13B期新盤「海瑅灣I」首輪價單銷售254伙沽清，4月1日紅磡新盤「首匯」次輪價單銷售38伙接近沽清，啟德新盤「維港．灣畔」第2B期御海門首推20伙招標發售，2日美國總統特朗普就伊朗戰事發表全國講話，對本地二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價全線齊升 新界西漲幅見9周以來最大
四區樓價全線齊升。新界西CCL_Mass報139.81點，按周飆1.73%，升幅9周以來最大，指數創2023年12月底後118周、逾2年新高。九龍CCL_Mass報151.13點，按周上揚0.74%，指數為2023年9月中後132周、逾2年半第4高。
港島CCL_Mass報154.51點，按周漲0.67%，連升2周共1.58%，指數創2023年11月中後124周、逾2年新高。新界東CCL_Mass報165.23點，按周升0.54%，連升4周共4.17%，指數創2023年12月初後120周、逾2年新高。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報153.83點，按周升0.91%。CCL(中小型單位)報152.27點，按周漲0.9%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同創2023年11月中後124周、逾2年新高。CCL(大型單位)報151.65點，按周升0.6%，連升4周共1.37%，指數創2024年4月底後101周、近2年新高。
以正式買賣合約日期計，指數與2025年底相比，2026年第一季CCL上揚5.59%，CCL Mass飆5.96%，CCL(中小型單位)漲5.66%，CCL(大型單位)走高5.24%。港島上揚10.24%，九龍飆4.42%，新界東漲4.17%，新界西升5.33%。港島樓價升幅明顯跑贏大市，而去年全年港島樓價只升1.15%，升幅為八大指數中最少，故今年出現追落後的情況。
今日(2日)公布的指數，根據2026年3月23日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2026年3月9日至15日簽臨時買賣合約，是3月10日美國暗示對伊戰事可能很快結束，11日尖沙咀新盤「瑧玥」價單發售全盤64伙即日售罄，黃竹坑港島南岸新盤「DEEP WATER SOUTH」第6B期首輪推50伙招標，13日「DEEP WATER SOUTH」第6A期公布首張價單93伙，14日尖沙咀新盤「瑜意」首輪價單發售160伙沽清，以及上水新盤「雲向」首輪價單銷售200伙沽出150伙當周的市況。