中原CCL升破152點 創逾2年來新高 樓價首季漲5.59%｜樓價走勢

二手樓價重返升軌，中原城市領先指數CCL最新報152.17點，按周上揚0.85%，指數創2023年11月中後124周、逾2年新高；是反映美國議息前一周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，尖沙咀及上水新盤熱賣，帶動市場氣氛，加上二手盤源減少，買家加快入市，刺激樓價向升。今周八大樓價指數齊升，是2025年12月中後15周以來再見。隨著不少業主封盤反價，買家需要追價才能成交，而且低息環境持續，有利短期樓價繼續上揚。

至於今年首季樓價最終升5.59%，已超越2025年全年4.7%的升幅。CCL距離156點目標(即2023年通關前的低位)，只差3.83點或2.52%，展望可於5月份達到。