熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-05 16:00
更新：2026-Apr-05 16:00

短炒獲利！西沙SIERRA SEA兩房不足一年甩手勁賺41%｜入伙盤成交

分享：
IMG 4868

SIERRA SEA兩房不足一年轉售勁賺41%。(資料圖片)

adblk4

近日整體交投氣氛向好，市場頻錄短炒獲利交投個案。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA最新錄籌第1A(2)期5座中層B室成交，單位實用面積約422平方呎，兩房間隔。

胡耀祖指，單位原開價約660萬元放售，議價後減價25萬元或約3.8%，以635萬元沽出，呎價約15,047元。新買家見單位間隔合用，居住環境舒適，即決定入市單位自用。

據了解，原業主於2025年5月以449萬元購入單位，持貨僅約11個月轉售，帳面獲利186萬元，物業期內升值約41.4%。

adblk5
驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務