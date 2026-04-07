薈淳復活節長假連沽5伙兩房戶 套現逾3000萬｜黃大仙新盤

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟先補充，復活節假期內錄得之5宗成交，分別為1伙C單位及4伙F單位，實用面積介乎341至352方呎。買家欣賞項目地利優勢，步行約3分30秒即達黃大仙港鐵站，一站轉乘屯馬綫，接通高鐵香港西九龍站。此外，部分買家同時看好兩站直達九龍塘大學社區，預期留學生租客提供理想租金回報。

宏安地產執行董事程德韻表示，4月份樓市氣氛持續向好，市場購買力進一步釋放。買家積極把握機會入市優質物業，帶動項目成交不斷。項目位處東九龍核心，具備完善交通網絡及短樓花雙重優勢，假期內售出的單位均為兩房戶型。截至目前為止，全盤已累計售出53伙，總套現金額逾3.3億元。項目關鍵日期為本年8月3日，將於月內申請入伙紙。

「薈淳」位於黃大仙飛鳳街，設1座住宅大樓，提供195伙，住宅樓層2樓至23樓(不設4、13及14樓)，實用面積由202至679方呎。戶型涵蓋開放式至三房，其中兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目預計關鍵日期為今年8月31日。