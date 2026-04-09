啟德海灣2開價｜中原劉瑛琳：單位景觀顯著提升 定價極具競爭力｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」今日(9日)公布首張價單，涉及225伙，提供最高25%折扣優惠，折實售價由560萬元起，折實呎價由18,032元，折實平均呎價23,888元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今批單位定價與上一期貨尾造價相若，但景觀上有顯著提升，發展商誠意十足，訂價極具競爭力。市場對跑道區的海景單位需求殷切，近期成交表現理想，造價穩步上揚。參考「啟德海灣」第1期表現，單在今年首季已錄得近140伙成交，平均呎價維持約2.1萬元水平。隨著海景戶被市場快速消化，發展商轉趨惜售。