啟德海灣2開價｜中原劉瑛琳：單位景觀顯著提升 定價極具競爭力｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」今日(9日)公布首張價單，涉及225伙，提供最高25%折扣優惠，折實售價由560萬元起，折實呎價由18,032元，折實平均呎價23,888元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今批單位定價與上一期貨尾造價相若，但景觀上有顯著提升，發展商誠意十足，訂價極具競爭力。市場對跑道區的海景單位需求殷切，近期成交表現理想，造價穩步上揚。參考「啟德海灣」第1期表現，單在今年首季已錄得近140伙成交，平均呎價維持約2.1萬元水平。隨著海景戶被市場快速消化，發展商轉趨惜售。
劉瑛琳指，除了景觀優勢，項目更具備短樓花的優點。目前跑道區租務交投活躍，平均呎租已攀升至約60元，部分優質單位更錄得70元，甚至80元的高位。在可觀的租金回報支撐下，加上項目本身的品牌效應，預計「啟德海灣」第2期將延續熱潮，認購反應定必理想。
啟德海灣2開價｜首推225伙 最平560萬 折實平均呎價23888元｜啟德新盤
「啟德海灣」第2期首張價單涵蓋83伙一房、81伙兩房及61伙三房，實用面積介乎278至771方呎。扣除最高25%折扣優惠後，折實售價由560萬至2,929.8萬元，折實呎價介乎18,032元至38,000元。
入場單位為第1C座6樓G室，實用面積306方呎，一房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元。最低呎價單位為第1C座5樓E室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實售價798.8萬元，折實呎價18,032元。
「啟德海灣」第2期提供1,121伙，間隔由開放式至三房，實用面積由258至771方呎。預計關鍵日期為今年6月30日。