新世界第二季料推兩新盤 包括滶蘊及柏傲莊III｜一手市況

新世界發展(017)銷售表現強勁，憑藉多個PAVILIA豪宅項目，集團連同合作項目於2025年累計售出逾2,200伙，連同車位合共套現逾348億元，銷售金額創下近五年新高。 2026年銷售持續火熱，尖沙咀的新盤「瑧玥」於首季首輪銷售即日沽清全盤， 創下2026年首個首輪發售即「全盤1Q清」新紀錄。 集團本年第二季將推售兩大PAVILIA豪宅項目，大圍站臨河地標「柏傲莊III」及九龍傳統低密度豪宅項目「滶蘊」。「柏傲莊III」將於明天(13日)截標，今天特意在會所舉辦慶典，慶祝往年亮麗銷售佳績，並預祝「柏傲莊III」大賣。是日慶典予會所FARM HOUSE舉辦，並與沙田凱悅酒店以「柏傲莊III」為主題，匠心製作以「前席河景」為創作的限定是日餐飲。

「柏傲莊」的住客會所及綠化園林總面積約28萬方呎，提供逾30項會所設施。Farm House內的半露天空間，設有5張長枱，長枱連成一綫時長達30米，可舉辦大型慶祝活動， 體驗FARM TO TABLE，同區罕有。地下約60米長的路軌可供住戶靈活移動，路軌採用昔日大圍站的舊路軌，設計團隊把大圍站的鐵路歷史巧妙地融合在日常生活中。

今天(12日)新世界發展營業及市務部總監何家欣Cannas於「柏傲莊」會所內的FARM HOUSE與中原銷售團隊舉行樓盤簡報會。適逢今天是Cannas正日生日，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑聯同旗下銷售團隊特別安排生日蛋糕及玫瑰鮮花，向Cannas送上驚喜及祝幅，生日牌別具心思，寫上「家」庭美滿、「欣」喜幸福、「柏傲莊」紅盤高開」的賀語，祝福Cannas生日快樂、家庭生活美滿幸福，同時柏傲莊紅盤大賣，九龍塘玫塊街豪宅「滶蘊」亦預計快將登場，期望中原與新世界繼續合作愉快，共創銷售佳績。