荃灣中心3日連錄凶宅同層戶成交 呎價跌穿「8字頭」｜二手市況

本港樓市今年走勢持續向好，新盤熱賣，二手交投亦見暢旺，另類單位更有捧場客，荃灣中心3日內連錄兩宗凶宅同層單位成交，成交呎價均罕有跌穿8,000元關口。

市場消息指，荃灣中心太原樓(17座)中層C室，實用面積約329方呎，兩房間隔。原開價270萬元放售，議價後以263萬元沽出，呎價約7,993元，而是次成交價較市價低近20%。原業主於2013年以約275萬元購入單位，持貨約13年轉售，帳面蝕12萬元或約4.4%。

據悉，同層有單位曾發生墮樓事故，影響上述單位造價。至於同層E室於今年1月下旬以318萬元成交，即該層不足3個月連錄兩宗凶宅同層戶成交。翻查資料，太原樓(17座)過去發生多宗事故，當中最轟動為1996年出現的「六屍命案」，事故仍影響同層、甚至樓上及樓下單位交投及造價。