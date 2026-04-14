中原按揭：3月新取用按保量大增47% 新批按保量增28%創7個月新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2026年3月份按揭保險數字顯著回升；當中，3月份新取用按保宗數按月大增46.4%至577宗，創自2025年10月(623宗)後的5個月新高；新取用金額亦按月上升41.8%至30億元，同創自2025年10月(31億元)後的5個月新高 ; 3月份新取用按保數字大幅增長，主要受惠於今年1月份樓市交投彈升所帶動。

3月份新批按揭保險宗數亦按月急升28.1%至1,325宗，創自2025年8月(1,350宗)後的7個月新高；新批按保金額亦按月增長30.9%至71億元，創自2025年8月(74億元)後的8個月新高；數字造好主要受惠於今年樓市交投持續暢旺，尤其在2月農曆新年的節日因素消退後，3月份樓市成交量出現強勁反彈，推動按保數字同樣出現明顯增長。