中原按揭：3月新取用按保量大增47% 新批按保量增28%創7個月新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2026年3月份按揭保險數字顯著回升；當中，3月份新取用按保宗數按月大增46.4%至577宗，創自2025年10月(623宗)後的5個月新高；新取用金額亦按月上升41.8%至30億元，同創自2025年10月(31億元)後的5個月新高 ; 3月份新取用按保數字大幅增長，主要受惠於今年1月份樓市交投彈升所帶動。
3月份新批按揭保險宗數亦按月急升28.1%至1,325宗，創自2025年8月(1,350宗)後的7個月新高；新批按保金額亦按月增長30.9%至71億元，創自2025年8月(74億元)後的8個月新高；數字造好主要受惠於今年樓市交投持續暢旺，尤其在2月農曆新年的節日因素消退後，3月份樓市成交量出現強勁反彈，推動按保數字同樣出現明顯增長。
首季新批按保宗數及金額 分別按季回升5.6%及7.5%
總結2026年首季，首季新批按保宗數錄得3,459宗，金額錄得185億元，分別較去年第四季回升5.6%及7.5%(按年對比則分別減少12.6%及9.1%)。至於首季新取用按保方面，數字仍較為遜色，首季新取用按保宗數錄得1,431宗，按季減少15.2%(按年減8.2%)；金額錄得74億元，按季減少12.1%(按年減6.2%)。王美鳳指出，今年樓市返回升軌，一二手交投持續暢旺，儘管近年按保使用率減少，但預期亦可同步推動按保貸款量重回正增長。
新取用按保比例最新維持11.7%低水平
儘管3月份按保數字隨大市急彈，但整體按揭保險使用比例仍維持於相對低位。王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴，令大部份置業人士無需支付按保保費已可順利上會，有效減輕置業成本。數據顯示，最新按保使用比例為11.7%，雖按月回升1個百分點，但已由放寬前逾30%的高位大幅回落。此外，目前租金回報可觀，吸引長線收租投資客入市比例回升，由於投資性質物業並不適用於高成數按保，這亦是按保市場滲透率維持在較低水平的關鍵因素之一。