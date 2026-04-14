首岸開價｜首推110伙 折實平均呎價18666元 兩房638萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」今日(14日)公布首張價單，涉及110伙，以選用100天付款計劃提供最高9%折扣優惠計算，單位折實售價由638萬元起，折實呎價由17,365元起，折實平均呎價18,666元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」今批單位全數位處第1期第2座，涵蓋100伙兩房及10伙三房，實用面積介乎339至642方呎。價單定價由701.1萬至1,335.3萬元，呎價介乎19,083元至22,050元，平均呎價20,512元。
扣除最高9%折扣優惠計算，單位折實售價由638萬至1,215.12萬元，折實呎價介乎17,365元至20,065元，折實平均呎價18,666元。韓家輝形容首批單位為「愛不釋首價」，定價已參考同區一手及二手樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素，透露與心目中價錢相比低約3%。他稱，項目明日(15日)起對外開放示範單位，本周末開始收票，目標月內開售。
希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目首張價單最低售價單位為5樓N室，實用面積339方呎，兩房間隔，折實售價638萬元，折實呎價18,820元。最低呎價單位則為5樓H室，實用面積399方呎，兩房間隔，折實售價692.87萬元，折實呎價17,365元。
帝國集團項目發展總監曾申翹指，項目首張價單最平三房單位為2座5樓A室，實用面積642方呎，三房一套間隔，折實售價1,183萬元，折實呎價18,427元。
恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新指，首張價單共提供3種付款辦法，包括(A)100天付款計劃、(B)270天付款計劃，以及(C)建築期付款計劃，連同其他折扣優惠，最高可享合共9%折扣優惠。
資料顯示，區內對上一個應市全新盤為同系「首匯」，上月20日公布首張價單共50伙，折實平均呎價約20,988元。
「首岸」位於紅磡庇利街1號，第1期提供360伙，設有兩房至三房戶型，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。