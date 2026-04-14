首岸開價｜首推110伙 折實平均呎價18666元 兩房638萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」今日(14日)公布首張價單，涉及110伙，以選用100天付款計劃提供最高9%折扣優惠計算，單位折實售價由638萬元起，折實呎價由17,365元起，折實平均呎價18,666元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首岸」今批單位全數位處第1期第2座，涵蓋100伙兩房及10伙三房，實用面積介乎339至642方呎。價單定價由701.1萬至1,335.3萬元，呎價介乎19,083元至22,050元，平均呎價20,512元。

扣除最高9%折扣優惠計算，單位折實售價由638萬至1,215.12萬元，折實呎價介乎17,365元至20,065元，折實平均呎價18,666元。韓家輝形容首批單位為「愛不釋首價」，定價已參考同區一手及二手樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素，透露與心目中價錢相比低約3%。他稱，項目明日(15日)起對外開放示範單位，本周末開始收票，目標月內開售。