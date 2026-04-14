首岸開價｜中原陳永傑：定價與同區貨尾有15%折讓 絕對有力起動｜紅磡新盤

陳永傑表示，「首岸」首批推售的110伙，定價與同區貨尾有15%折讓，吸引力十足，絕對有力起動樓盤，料認購反應熱烈。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」今日(14日)公布首張價單，涉及110伙，以選用100天付款計劃提供最高9%折扣優惠計算，單位折實售價由638萬元起，折實呎價由17,365元起，折實平均呎價18,666元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，「首岸」首批推售的110伙，定價與同區貨尾有15%折讓，吸引力十足，絕對有力起動樓盤，料認購反應熱烈。

租金回報有望逾 4 厘

他指出，「首岸」位處東維港灣區，屬市建局未來重點發展的新規劃，以世界級現代化灣區作定位，未來升值空間不言而喻。項目毗鄰港鐵土瓜灣站，有「鐵路概念」加持；加上項目基座設有大型購物商場，為區內罕有。而且戶型主打兩房，可兼顧上車與換樓需求，相信區內苦等多時的用家會出動入市。區內新晉屋苑的平均實用呎租可達65元，推算租金回報有望逾4厘，吸引長線投資者入市。