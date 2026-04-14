戴德梁行：中東地緣政治局勢若短期內緩和 本港樓價看升最多10%｜樓價展望

本港樓市氣氛持續改善，物業顧問戴德梁行今日(14日)發表香港房地產市場2026年第一季回顧及展望，該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，今年第一季樓市大致延續去年年尾的熾熱氣氛，呈現價量齊升的走勢。儘管近日中東地緣政治局勢反覆，但整體住宅市場仍展現一定韌性，住宅買賣合約數字於2、3月份均錄得超過6,000宗。樓價走勢方面，若中東地緣政治局勢能於短期內緩和，相信對本港樓市影響將屬有限，故全年樓價升幅有望擴大至約7%至10%；惟若局勢進一步升溫，或對息口及買家入市心態構成壓力，全年樓價升幅則維持預計約5%。

鄧淑賢指，第一季住宅成交宗數總計約18,650宗，按年大升53%，按季亦升9%。季內多個焦點新盤銷情理想，一手成交約佔整體住宅交投數目的30%。此外，中東地緣政治局勢雖然緊張，惟暫未對本港樓市構成明顯影響。自去年3月起，住宅買賣合約數字已連續13個月錄得超過5,000宗，其中今年2月交投量更逼近6,700宗。 她續指，展望後市，預期或有更多避險資金流入本港，支持本港拆息維持相對低位，對本港樓市構成一定支持。此外，本行詢價量指數連升三個月，反映樓市氣氛及買家入市意欲持續改善。成交方面，預計今年住宅成交量有望達65,000至70,000宗水平。

各類型住宅樓價均延續升勢 戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，住宅市場交投繼續活躍，進一步支持樓價上行。根據政府差估署數據（截至2月數據），整體住宅樓價指數在今年首兩個月累升2.6%。若按本行追蹤的中小型住宅單位售價指數計算，截至第一季度，本季樓價較去年年底升近5%。 至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價升勢持續，當中代表細價盤的沙田第一城按季漲5.6%；代表中價市場的太古城按季上揚8.6%；而代表豪宅市場的貝沙灣亦錄得7.1%的按季升幅。