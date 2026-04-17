利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周再跌12% 創七周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周因為仍有兩日假期因素，不少市民外遊未返，加上二手盤源未及補充，故交投相對緩慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（6/4—12/4）共錄93宗買賣個案，較前周（30/3—5/4）的106宗減少12%，創自二月底以來的近七周新低。

三區交投量全線向下

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以九龍區的減幅最明顯，九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的43宗減少21%，當中黃埔花園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；將軍澳廣場及維港灣分別僅錄1宗買賣，按周各自減少50%；維景灣畔成交量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；海濱南岸及美孚新村交投量各自按周減少33%，上周分別錄得2宗及6宗買賣。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的15宗減少20%，其中康怡花園及南豐新村各錄1宗交投，按周分別減少50%；而鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島期內未錄成交，暫時「捧蛋」。