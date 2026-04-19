CCL按周微跌 仍為近兩年半次高 新界東指數急挫｜樓價走勢

二手樓價出現高位整固局面，中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周微跌0.01%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美伊戰局未明，恒生指數大幅波動，影響CCL連升2周後出現高位整固，但本地樓市氣氛仍然向好，多個新盤銷情不俗，拆息下降並一度跌至1.95厘，銀行推出按揭優惠計劃，增強二手買家的入市意欲，故指數跌幅輕微，仍為2023年11月中後126周(近2年半)次高。第二季CCL目標156點水平，只要再升2.33點或1.52%便達到。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.69%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.92%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.11%，較2021年8月191.34點歷史高位跌19.69%。4月13日美國對伊朗港口實施海上封鎖，14日紅磡新盤「首岸」公布首張價單110伙，15日美國總統特朗普表示伊朗戰事已經接近結束，又暗示美伊重啟談判，16日恒指重上26,000點關口收市，是近兩個月最高，18日「啟德海灣」第2期首輪價單開售160伙，大圍「柏傲莊III」價單銷售88伙，對本地二手樓價的影響將於2026年5月上旬公布的CCL才開始反映。