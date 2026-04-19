CCL按周微跌 仍為近兩年半次高 新界東指數急挫｜樓價走勢

二手樓價出現高位整固局面，中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周微跌0.01%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美伊戰局未明，恒生指數大幅波動，影響CCL連升2周後出現高位整固，但本地樓市氣氛仍然向好，多個新盤銷情不俗，拆息下降並一度跌至1.95厘，銀行推出按揭優惠計劃，增強二手買家的入市意欲，故指數跌幅輕微，仍為2023年11月中後126周(近2年半)次高。第二季CCL目標156點水平，只要再升2.33點或1.52%便達到。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.69%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.92%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.11%，較2021年8月191.34點歷史高位跌19.69%。4月13日美國對伊朗港口實施海上封鎖，14日紅磡新盤「首岸」公布首張價單110伙，15日美國總統特朗普表示伊朗戰事已經接近結束，又暗示美伊重啟談判，16日恒指重上26,000點關口收市，是近兩個月最高，18日「啟德海灣」第2期首輪價單開售160伙，大圍「柏傲莊III」價單銷售88伙，對本地二手樓價的影響將於2026年5月上旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價「兩升兩跌」
四區樓價呈「兩升兩跌」。新界東CCL_Mass報166.08點，按周急挫1.83%，結束5周連升，指數仍為2023年12月初後123周(近2年半)次高。港島CCL_Mass報154.91點，按周微跌0.08%，連升3周後回軟，指數仍為2023年11月中後126周(近2年半)次高。九龍CCL_Mass報152.71點，按周漲0.47%，連升3周共1.79%，指數創2023年9月初後135周(逾2年半)新高。新界西CCL_Mass報140.34點，按周升0.61%，指數創2023年11月中後126周(近2年半)新高。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.76點，按周微跌0.05%，連升2周後高位横行，仍為2023年10月初後131周(逾2年半)次高。CCL(中小型單位)報153.48點，按周升0.05%，連升3周共1.7%，創2023年10月中後130周(2年半)新高。CCL(大型單位)報154.64點，按周跌0.3%，終止5周連升，指數仍為2023年12月中後121周(近2年半)次高。
2026年計，CCL暫時累漲6.63%，CCL Mass上揚6.6%，CCL(中小型單位)升6.49%，CCL(大型單位)飆7.31%，港島走高10.52%，九龍漲5.51%，新界東升4.7%，新界西上揚5.73%。
上周五(17日)公布的指數，根據2026年4月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾六成的交易是在2026年3月23日至29日簽臨時買賣合約，是3月23日港股失守25,000點關口，港元1個月同業拆息跌至1.95厘，26日中小型銀行推出H+0.6厘按揭計劃，27日旺角「映居」推售全盤122伙沽約100伙，黃大仙「薈淳」首輪價單發售100伙沽40伙，28日紅磡「首匯」首輪價單銷售123伙沽清，黃竹坑港島南岸「DEEP WATER SOUTH」第6A期次輪價單發售93伙沽約22伙當周的市況。