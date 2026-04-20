CCL首季升幅已超去年全年 一二手成交創15年同期新高 中原：次季樓市可望更上一層樓｜樓市數據

2026年首季樓市表現回勇，呈現「有價有量」局面。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，受惠於減息，以及全面撤辣政策釋放投資及非本地客需求，樓市調頭回升，升勢亦加快。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)首季錄得5.59%升幅，一季升幅已超越2025年全年的4.7%升幅。CCL最新報153.67點，較去低位134.89點，反彈近14%。

陳永傑指出，積壓購買力釋放，多個新盤銷情火熱，一、二手市場同步暢旺。中原樓市大數據顯示，今年首季共錄得17,006宗一、二手私人住宅買賣登記，按年大漲63%，由去年同期的10,411宗躍升至十五年新高，僅次於2011年首季的24,396宗。