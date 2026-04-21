港鐵錦上路站第2期由信置財團中標 取得商業部分擁有權 計劃總投資逾130億｜地皮開標

港鐵(066)元朗錦上路站第2期物業發展項目昨日(20日)下午2時截標，合共收到8間發展商及財團提交標書。港鐵公司今日(21日)宣布，由信和置業(083)、中國海外發展(688)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組之倬富有限公司成功投得。 港鐵稱，信置、中國海外、招商局置地及鷹君均為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵公司的物業發展項目。錦上路站第2期物業發展項目的招標安排給予發展商選擇競投商業部分的未來權益安排。倬富有限公司將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。港鐵期待與上述公司合作，成功發展錦上路站第2期物業發展項目。

為集住宅及商場設施的綜合發展項目 信置指出，是次中標進一步鞏固集團於北部都會區的策略布局，印證集團對香港長遠發展的堅定承諾。項目位處北部都會區核心地段，地理位置優越，極具發展潛力。用地毗鄰錦上路站，周邊匯聚創新科技產業群。隨着未來北環綫開通，錦上路站與不斷擴展的鐵路網絡無縫接軌，將成為連接北環綫與屯馬綫的重要轉乘樞紐。項目將發展為集住宅及商場設施的綜合發展項目，住宅總樓面面積可達約767,882方呎，商業總樓面面積可達約438,633方呎。

信置主席黃永光表示，集團非常高興投得這幅備受市場關注的優質用地，是北部都會區首個大型發展項目；錦上路站第2期物業發展項目是北部都會區發展中的重點核心項目之一。北部都會區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團主動對接國家「十五五」規劃，並將進一步推動香港實踐「南金融、北創科」的雙引擎發展大局。集團對國家及香港的前景充滿信心，計劃總投資額逾130億元，興建優質住宅項目，配合區內基建及產業布局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。

信置執行董事田兆源稱，項目盡佔地利，擁屯馬綫及未來北環綫的雙綫優勢，將成為連接北部都會區與市區的重要交通樞紐。隨着第三間醫學院落戶北部都會區大學城，區內勢必匯聚高端醫療及科研人才，進一步提升區域競爭力，為北部都會區長遠發展注入持續動力。 中國海外地產董事總經理游偉光表示，北部都會區是香港未來20年重大的發展戰略，以「雙城三圈、優勢互補、一體發展」為定位，是粵港澳大灣區建設的重要引擎，亦是香港未來經濟發展的新動力。北環綫是連接香港東西鐵路綫的重要基建項目，錦上路站是重要的樞紐站，項目憑藉其緊鄰鐵路的區位優勢，享深港跨境往來之便。按現行規劃，未來由錦上路站出發，六站內即可直達羅湖、皇崗及落馬洲三大口岸，大幅提升深港跨境通勤的效率與便利性，充分體現項目之地利優勢。