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出版：2026-Apr-22 16:30
更新：2026-Apr-22 16:30

外區客1.9萬租火炭銀禧花園兩房 業主享近4.8厘回報｜二手樓租賃

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外區客斥1.9萬元租火炭銀禧花園兩房。(資料圖片)

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近期市況持續正面，租賃市場表現不俗。中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，火炭銀禧花園剛錄8座低層B室租賃成交，單位實用面積約510方呎，兩房間隔。原叫租約20,000元，議價後減價1,000元，以19,000元租出，呎租約37.3元。

據了解，新租客為外區客，見單位間隔合用，價錢合理，即租入單位自用。業主於2025年以480萬元購入單位，是次租出單位可享近4.8厘租金回赧。

資料顯示，銀禧花園位於火炭樂景街2-18號，鄰近港鐵火炭站，1985年入伙，共有9座，提供2,259伙。

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