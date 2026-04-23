利嘉閣：18大新晉屋苑3月登記創紀錄新高 按月升逾40%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月美伊戰事未明下，已有二手買家積極在新春後釋放購買力，避免遲買更貴，市況更勝新年前的「小陽春」。綜合土地註冊處數據所得，2026年3月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄345宗二手買賣登記，較2月的244宗升逾41%，亦超越2024年4月撤辣後旺市的311宗，更成為2003年有紀錄以來的新高。至於按季度表現比較，今年首季錄799宗，僅次於2021年次季833宗，成為歷史次高。 新界區 8 個新晉屋苑變幅最大 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量「兩升一跌」，新界區及九龍區分別大增49宗及53宗登記，而港島區逆市按月減少1宗。其中，新界區8個新晉屋苑變幅最大，3月錄得103宗登記，較前月的54宗大升逾九成。當中瓏門及柏傲莊上月分別錄4倍及約2.4倍的升幅，為三區中升幅凌厲的屋苑之一，各錄得15宗及24宗登記。海之戀、逸瓏灣及迎海上月分別錄88%、67%及40%的升幅，各錄得15宗、5宗及14宗登記，為區內其他三個錄升幅較多的新晉屋苑。尚悅、天鑽及東環上月登記量分別錄11宗、8宗及11宗登記，較前月分別升38%、33%及22%。

九龍區內6個新晉屋苑，上月共錄208宗登記，較前月的155宗升逾34%。其中日出康城上月錄119宗為三區中最活躍的屋苑，較前月增加21宗登記。啟德1號及天晉上月各錄11宗及29宗登記，比起前月各有83%及71%的升幅。匯璽及皓畋上月登記量各錄29宗及8宗，分別比前月升61%及60%。另外，浪澄灣上月錄12宗登記，按月升9%。 至於港島區4個新晉屋苑，於3月共錄34宗買賣登記，較前月的35宗逆市跌近3%。當中登記量最多者為囍匯，共錄得11宗，按月升22%；其次為貝沙灣及深灣軒分別10宗及8宗登記，其中深灣軒登記量按月多三倍。泓都上月登記量錄5宗，較前月少67%，為三區內唯一錄跌幅的屋苑(詳見表)。

樓價報升屋苑按月多 4 個 樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，3月樓價報升的屋苑有14個，與前月相比多4個，而報跌者有4個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括日出康城、囍匯及海之戀，分別錄得6.9%、6.3%及6.2%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的屋苑包括貝沙灣跌5.6%、啟德1號跌2.7%，而柏傲莊及逸瓏灣也各跌0.7%。 陳海潮指出，三月美伊戰事未平之際，本地樓市逆境中突圍，一、二手市場更各自創下多季新高記錄。不過，本月月內有大量一手焦點新盤推售，加上二手盤源消耗後補充不及，相信購買力會短暫偏向一手市場，故預計4月的18大新晉屋苑二手登記量或會稍作回氣，下試約300宗水平。