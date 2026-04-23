柏傲莊III次輪收逾7800票 超購103倍 周五下午5時截票｜大圍新盤

何家欣(左)稱，「柏傲莊III」買方在簽署臨時買賣合約當日，如屬「New World CLUB」會員，可獲3%售價折扣優惠；右為陳佩玲。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」落實於本周六(25日)次輪價單發售75伙，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目暫累收逾7,800票，超額認購逾103倍；入票者中，逾20%為大手組別X組及S組，將在明日(24日)下午5時截票。 New World CLUB 會員專享 3% 售價折扣優惠 何家欣稱，在簽署臨時買賣合約當日，買方如屬「New World CLUB」會員，可獲3%售價折扣優惠。集團的「PAVILIA COLLECTION」深受市場歡迎，「柏傲莊III」於早輪銷售取得「一Q清」佳績，買家中超過55%為New World CLUB會員，包括10%為現持有或居住新世界物業的忠粉。會員所購入的單位銷售佔整體銷售約一半，數據相比其他Pavilia Collection項目為高，反映會員對「柏傲莊III」及新世界高質素項目與品牌的長期信任與高忠誠度。

新世界發展營業及市務部-New World Club高級經理陳佩玲指，為答謝市場對Pavilia Collection項目的追捧及支持，新世界特意推出New World CLUB會員尊尚置業禮遇。特選會員可尊享「置業有成」的貼心服務及專屬禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、優先參觀示範單位，以及適用於個人及其親友的會員推薦獎賞。特選會員於今年6月30日或之前成功購買新世界集團旗下項目的指定單位，更有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元。 何家欣表示，「柏傲莊III」採取「雙線銷售」策略，連同上周六(18日)首輪以價單發售單位，6個銷售日售出189伙，套現逾34億元。