首岸邀曾展望與葉蒨文「情侶檔」上陣拍攝宣傳短片｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期將於本周六(25日)首輪發售218伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於昨日(22日)截票，實際票數仍在點算中，截收逾7,600票，超額認購逾33倍，當中約60%來自九龍區，其餘為港島及新界區；而項目將於短期内加推新一批單位應市。

韓家輝指，項目特別邀得《女神配對計劃》中的大熱CP，女神葉蒨文(Sophie)及型男曾展望(GM)，「情侶檔」上陣拍攝宣傳短片，到訪項目展銷中心及示範單位，並在紅磡區内四處「打卡」，享受甜蜜時光。「首岸」以「New York State of Mind」為設計概念，Sophie及GM感受到紐約溫暖優雅的建築風格，亦體會到項目五星級會所「Club Vic」連園林的矜昂非凡。會所分為6大主題區域，提供逾35項動靜皆宜的設施，兩人更前往啟德海濱長廊，欣賞廣闊壯麗的維港海景。