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出版：2026-Apr-23 18:13
更新：2026-Apr-23 18:13

首岸邀曾展望與葉蒨文「情侶檔」上陣拍攝宣傳短片｜紅磡新盤

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首岸邀曾展望與葉蒨文「情侶檔」上陣拍攝宣傳短片｜紅磡新盤

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恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1將於本周六(25)首輪發售218，恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目於昨日(22)截票，實際票數仍在點算中，截收逾7,600票，超額認購逾33倍，當中約60%來自九龍區，其餘為港島及新界區；而項目將於短期内加推新一批單位應市。

韓家輝指，項目特別邀得《女神配對計劃》中的大熱CP，女神葉蒨文(Sophie)及型男曾展望(GM)，「情侶檔」上陣拍攝宣傳短片，到訪項目展銷中心及示範單位，並在紅磡區内四處「打卡」，享受甜蜜時光。「首岸」以「New York State of Mind」為設計概念，SophieGM感受到紐約溫暖優雅的建築風格，亦體會到項目五星級會所「Club Vic」連園林的矜昂非凡。會所分為6大主題區域，提供逾35項動靜皆宜的設施，兩人更前往啟德海濱長廊，欣賞廣闊壯麗的維港海景。

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「首岸」周六發售當日會分SAB組共3個組別揀樓，S組買家須購48伙指定單位，A組買家須購23伙指定單位，B組買家可購12伙。當中SA組共設133伙可供選擇，兩個組別的報到時間為早上9點，B組報到時間則由早上12點開始。

項目首輪銷售包括203伙兩房及15伙三房，單位售價由701.1萬至1,445.9萬元，呎價介乎19,083元至23,251元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由638萬至1,315.76萬元，折實呎價介乎17,365元至21,158元，折實平均呎價19,402元。

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「首岸」位於紅磡庇利街1號，第1期提供360伙，設有兩房至三房戶型，項目預計關鍵日期為2027831日。

即睇紅磡首岸第1期最新資訊 (House730)

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