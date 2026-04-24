柏傲莊III次輪截收逾8200票 超額認購108倍｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」 將於周六(25日)進行次輪價單發售75伙 ，項目今日(24日)截止接受認購登記，累收逾8,200票，超額認購逾108倍。

周六發售單位包括27伙一房及48伙兩房，單位實用面積介乎307至534方呎。價單定價由986.7萬至1,800.3萬元，呎價27,412元至34,213元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價由789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價介乎21,928元至27,368元。

銷售將分為四個組別 預留20伙予B組買家

銷售安排顯示，當日將分為四個組別揀樓。X組為招標購入四房大宅買家提名之合資格買家，購買四房一套大宅可獲一個提名權，購買四房雙套大宅可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙，將於上午9時起報到。S組買家可購買2至6伙，當中至少一半為指定一房單位，將於上午9時起報到。