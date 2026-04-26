利嘉閣：50指標屋苑上周買賣按周增13% 創近三周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，月初長假期結束後，上周回復正常市況，二手屋苑交投亦見反彈，惟期內仍面對不少新盤競爭，故升幅較為溫和。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（13/4—19/4）共錄117宗買賣個案，較前周（6/4—12/4）的104宗增加13%，為近三周最多。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩升一持平 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量兩升一持平，當中以港島區的增幅較明顯，該區8個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的14宗增加79%，其中康怡花園及南豐新村各錄3宗交投，按周分別急增2倍；海怡半島成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；嘉亨灣期內錄得3宗買賣，按周增幅達50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄40宗交投，較前周的38宗增加5%，當中淘大花園及將軍澳廣場分別錄得2宗買賣，按周各自增加1倍；美孚新村及將軍澳中心各錄6宗及5宗成交，分別佔據九龍區內上周交投量排名的首位及次位。

「零成交」屋苑按周減 58% 至於，新界區21個指標屋苑上周共錄52宗買賣，與前周的宗數相同，其中麗城花園期內錄得4宗買賣，較前周的2宗增加1倍；銀湖‧天峰、大埔中心及灝景灣各錄2宗成交，按周增幅分別達1倍；荃灣中心交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗；不過，藍天海岸期內錄得1宗交投，較前周的3宗減少67%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有5個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個減少58%，當中九龍區及新界區各佔3個及2個屋苑，港島區則全線屋苑均有錄得成交。