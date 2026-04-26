CCL按周微升0.03% 連續3周企穩153點水平｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報153.72點，按周微升0.03%，創2023年11月中後127周(近2年半)新高，是4月3日復活節長假開始當周的市況。聯儲局今年第二度維持利率不變後，CCL近兩周横行，連續3周企穩153點水平。多個新盤熱賣搶去市場焦點，加上業主態度強硬，收窄議價空間，部份甚至反價封盤，盤源不足下買家轉趨審慎，影響二手樓價升勢或略為減慢，但短期樓價繼續向上方向未變，指數現時距離第二季156點目標，只相差2.28點或1.48%。