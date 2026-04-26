租盤缺凶宅照有捧場客！荃灣愉景新城兩房獲韓國教徒夫婦承租 較舊租勁升23%｜二手樓租賃

荃灣區租盤短缺下，凶宅租金亦見回升。荃灣愉景新城最新錄得一宗租賃成交，該單位曾發生吊頸自殺事故，據悉現獲一對韓國教徒夫婦以每月1.55萬元租入，較舊租金大升約23%，回報率亦跳升至逾5.5厘，跑贏正常單位。
據悉，上述單位為愉景新城4座低層C室，實用面積約474方呎，屬兩房間隔。早前叫租1.6萬元，放盤約三周後，最終微減500元或3.1%，以1.55萬元租出，呎租約32.7元；單位於2023年發生一宗吊頸自殺事故。
業主當年買入價低市價超過30%
據代理透露，新租客為一對韓國夫婦，有宗教信仰，亦知悉上址曾發生事故，不過由於市場上租盤短缺，而上址租金較便宜最終拍板承租。事實上，凶宅單位租金通常會較市價低逾20%，參考屋苑6座中層F室兩房，實用面積約485方呎，本月以1.65萬元租出，呎租約34元；而屋苑1期1座低層、實用面積同約474方呎的兩房單位，以1.68萬元租出，呎租約35.4元，可見上述凶宅單位呎租較正常單位僅平約10%內。
資料顯示，業主於2024年以337萬元買入單位，低市價超過30%，同年12月以每月1.26萬元租出，反映新租金較一年半前舊租金大升2,900元或約23%，而業主現可享約5.5厘租金回報，與同期買入的正常單位的租金回報約4厘至4.5厘相比，回報十分可觀。
資料顯示，愉景新城位於荃灣青山公路荃灣段398號，1997年入伙，分為3期共有12座，提供3,360個單位。