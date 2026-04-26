租盤缺凶宅照有捧場客！荃灣愉景新城兩房獲韓國教徒夫婦承租 較舊租勁升23%｜二手樓租賃

荃灣區租盤短缺下，凶宅租金亦見回升。荃灣愉景新城最新錄得一宗租賃成交，該單位曾發生吊頸自殺事故，據悉現獲一對韓國教徒夫婦以每月1.55萬元租入，較舊租金大升約23%，回報率亦跳升至逾5.5厘，跑贏正常單位。

據悉，上述單位為愉景新城4座低層C室，實用面積約474方呎，屬兩房間隔。早前叫租1.6萬元，放盤約三周後，最終微減500元或3.1%，以1.55萬元租出，呎租約32.7元；單位於2023年發生一宗吊頸自殺事故。