元朗區本月買賣追平上月 Park YOHO兩日5成交 三房10年升值7%｜二手市況

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區二手交投持續活躍，本月累計已錄得159宗買賣，追平上月全月水平。剛過去的周末再錄得雙位數成交，共有12宗，當中Park YOHO表現最為突出，連錄5宗。
王勤學指，當中包括Park YOHO第1A期9A座中層D室，實用面積約643方呎，三房梗廚間隔。原開價730萬元，微減2萬元，以728萬元沽出，呎價約11,322元。原業主於2016年以679.7萬元一手買入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利48.3萬元，物業期內升值約7.1%。
外區租客見樓市明朗「重新上車」斥596萬買兩房
利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行助理分區經理鄧啟林稱，該行客戶經理陳秀丹最新促成元朗峻巒2C期PARK YOHO Milano第36B座高層C室成交，單位實用面積約497方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望開揚山景。
鄧啟林透露，新買家為外區租客，見近期樓市走勢明朗化，加上不想再受搬遷之苦，早前開始經利嘉閣真盤源平台物色合適單位再做業主，見上址放盤，即聯絡代理。客人心儀屋苑環境舒適，且單位間隔實用，保養企理，決定議價洽購，並以596萬元承接，呎價約11,992元。
鄧啟林補充，該屋苑現有約300個單位放盤，最低入場費由約350萬元起。資料顯示，Park YOHO(峻巒)位於錦田青山公路潭尾段18號，2015年入伙，分為6期共有52座，提供2,960個單位。