元朗區本月買賣追平上月 Park YOHO兩日5成交 三房10年升值7%｜二手市況

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區二手交投持續活躍，本月累計已錄得159宗買賣，追平上月全月水平。剛過去的周末再錄得雙位數成交，共有12宗，當中Park YOHO表現最為突出，連錄5宗。

王勤學指，當中包括Park YOHO第1A期9A座中層D室，實用面積約643方呎，三房梗廚間隔。原開價730萬元，微減2萬元，以728萬元沽出，呎價約11,322元。原業主於2016年以679.7萬元一手買入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利48.3萬元，物業期內升值約7.1%。