樓價指數｜連漲10個月創逾7年半最長升浪 中原：租金及樓價於次季升勢持續

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年3月私人住宅售價指數報312.8點，按月上揚1.39%，指數已連漲10個月，為逾7年半最長升浪，累漲9.18%；而2026年首季樓價已累升4.4%。3月租金指數再創歷史新高，按月升0.6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季差估署指數累升4.4%，已超越去年全年指數升幅的3.6%。樓價於去年下半年開始展現升浪，今年持續，於新春過後升勢更明顯。一手成交量已連續14個月過千宗，今年首季一手成交量更創一手新例後首季的13年新高，反映入市熱潮未因中東戰事已減退，反令香港物業再次成為環球資金的避險工具。一手成交暢旺亦帶動二手，中原地產研究部資料顯示，今年首季二手成交登記錄12,449宗，創18個季度新高。二手成交增加，令盤源短缺，業主叫價將一浪高於一浪。樓市利好因素不減，陳永傑相信第二季差估署指數可錄4%至5%的升幅。