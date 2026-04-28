壹沐2期最快本周開價 5月初推售｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣東維港灣區「壹沐」第2期，今日(28日)已正式上載樓書，提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶。恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，最快本周公布首張價單及開放示範單位，預計5月初開賣。
林達民補充指，單位包括112伙一房、192伙兩房、81伙三房、28伙三房一套及2伙特色戶，實用面積介紹232至957方呎，其中一半主打兩至三房單位，佔全盤72%。首張價單計劃涵蓋海景單位，定價將參考第1期及鐵路附近盤，預計定價會較比第1期高。
其中，2伙特色戶分別為位於35樓A室的三房一套連儲物室，實用面積684方呎，連428方呎私人平台；另為位於35樓F室的四房雙套連儲物室，實用面積957方呎，連588方呎私人平台及617方呎私人天台，特色戶預計有機會率先以招標形式推售。
林達民回應今日公布的差估署樓價指數指，離3月低位位上升給10%，但較21年高峰仍低約10%，樓價計及通漲後仍跌兩成，現時仍為入時好市機，對未來樓市持樂觀態度。
「壹沐」 第1期目前累售390伙，佔全盤97.3%，套現逾24.7億元，現時僅餘11伙待售。項目於最近30日連沽99伙，最高成交呎價達2.07萬元。