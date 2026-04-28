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地產
出版：2026-Apr-28 16:51
更新：2026-Apr-28 16:51

形瑨開價｜中原陳永傑：首批定價吸引 首輪開售可望即日沽清｜荃灣新盤

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陳永傑表示，「形瑨」首張價單定價吸引，現時區內半新樓二手平均呎價約1.9萬至2萬元，可見發展商開價極具誠意。

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新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」今日(28)公布首張價單，涉及110伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價由461.46萬元，折實呎價由16,079元，折實平均呎價17,177元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期荃灣及新界西罕見全新盤推出，「形瑨」首張價單定價吸引，現時區內半新樓二手平均呎價約1.9萬至2萬元，可見發展商開價極具誠意，荃灣對上一個新盤已要追溯至67年前，市場餓盤已久。「形瑨」勢必引爆全城購買力，認購反應料非常熱烈，首輪開售可望即日沽清，並存在加價加推空間，加幅3%5%相信市場能夠承受。

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陳永傑指出，「形瑨」位處荃灣市中心，享兩綫三站優勢，交通方便，生活起居配套齊備，加上戶型多元，提供一房至三房及特色單位，可滿足不同買家的需要。荃灣已多年未有新供應，積累大量分支家庭上車、換樓等用剛性需求，同時區內租賃一直活躍，「形瑨」勢必吸引大量用家及投資客爭相入市。參考附近半新樓現時平均實用呎租約60元，按此租金推算，項目租金回報料可達4厘水平。

形瑨開價｜首推110伙 一房最平461萬 折實平均呎價17177元｜荃灣新盤

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中原本月業績接近4

市況方面，陳永傑指，今年以來樓市氣氛持續升溫，政府最新公布，首季差估署指數累升4.4%，已超越去年全年的3.6%升幅。他稱，預計第二季樓價的升幅不會比首季差。4月份全港一手市場已錄得超過2,000宗成交。中原本月業績接近4億元，料全月與3月相若，反映現時市道十分暢旺，相信發展商會把握旺市繼續積極推盤，樓市百花齊放，有信心次季旺勢延續。

「形瑨」首張價單涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積介乎273416方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由461.46萬至736.44萬元，折實呎價介乎16,079元至17,981元。

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入場單位為5K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。最低呎價單位為5M室，實用面積393方呎，兩房間隔，折實售價631.89萬元，折實呎價16,079元。

「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027430日。

即睇荃灣形瑨最新資訊 (House730)

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