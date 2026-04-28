PORTO開價｜中原陳永傑：貼市價推出 料吸引投資者入市｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」今日(28日)公布首張價單，涉及50伙，計及最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實售價由483.8萬元起，折實呎價由19,882元起，折實平均呎價22,318元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單貼市價推出，4月份一手市場交投極其熱絡，月內累計成交已突破2,000宗大關，惟港島區僅佔約130宗，可見港島供應短缺。項目位處鴨脷洲大街，距離港鐵利東站僅1分半鐘路程，可快速直達黃竹坑、金鐘、中環等核心地段，料受港島區上班族歡迎。此外，政府計劃於香港仔設「遊艇旅遊綜合發展區」，預期區內將轉型為高端休閒及旅遊核心，物業升值潛力看高一線，料可吸引大批投資者入市。

「PORTO」首張價單涵蓋10伙開放式、24伙一房及16伙兩房，當中開放式及一房單位可獲指定傢俬組合；買家若不選擇，則可獲3.8萬或5.8萬元傢俬現金津貼折扣。扣除最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，整批單位折實售價由483.8萬至1,000.3萬元，折實呎價介乎19,882元至24,449元。 入場單位為3樓H室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價483.8萬元，折實呎價22,607元。最低呎價單位為3樓D室，實用面積271方呎，一房間隔，折實售價538.8萬元，折實呎價19,882元。 「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。