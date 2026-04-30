二手居屋首季登記量微跌3% 利嘉閣：新居屋白居二綠置居登場 勢搶佔購買力｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於本年初樓市「小陽春」的帶動下，二手居屋市場在「白居二」批證期過後仍錄佳績。然而首季內的節日眾多，短暫影響買賣交投，故未能延續前季升勢，但買賣登記量亦能保持在逾1,500宗的近7季高水平。根據土地註冊處最新數據顯示，今年首季全港錄得1,562宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較前季的1,612宗按季微跌3%，按季登記量為近7個季度次高；至於期內成交總值錄約63.22億元，較前季的63.55億元，按季同步少近1%。

售價方面，今年首季二手居屋平均每宗售價約404.7萬元，較前季的394.2萬元上升近2.7%，重返400萬元水平，創近9季新高。上述數字反映二手居屋市場在上季及前季連錄佳績下，消耗大量盤源，業主察看交投氣氛暢旺，遂逐步上調放盤叫價；此外，市場追求較大單位及港島較高價居屋買賣增多，亦推動居屋整體平均成交價一舉突破至9個季度新高。

按樓價作分析，其中3個價格組別交投量下跌，跌幅最大的是價值200萬至300萬元以內組別，今年第一季登記宗數163宗，按季跌18%；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄585宗，較前季的647宗少約一成。如以地區劃分，九龍區期內跌幅較顯著，由前季431宗減至上季397宗二手居屋登記，按季跌8%；新界區首季登記量按季減少約6%，較前季1,033宗登記減少57宗至上季976宗。港島區則逆市錄得28%的升幅，至上季189宗登記。

首季粉嶺山麗苑成交量按季增 3%

如按屋苑細分，2026年首季粉嶺山麗苑錄33宗買賣，按季增約3%，而上述屋苑成交總值錄約0.85億元，較前季升4%。至於長沙灣凱樂苑及屯門兆康苑則以28宗買賣共同成為上季登記量亞軍，成交總值分別達1.39億及0.94億元。凱樂苑登記量及成交總值較前季同步分別下降約10%及6%，而兆康苑季內涉登記量及成交總值則較前季同步上升約12%及10%。

陳海潮指出，踏入2026年次季，中東戰事仍未平息，全球能源價格一度急升；不過，香港樓市在外圍混亂之中保持穩健，一手、二手市場更連創佳績。不過，值得留意的是新一期的居屋、白居二及綠置居將於今天(30日)起同步接受申請，勢必搶佔不少二手居屋購買力。陳海潮預料，次季二手居屋走勢難以延續強勢，相信會在新一輪資助房屋接受申請期間出現急跌，而全季登記量恐挫逾三成，下試至介乎1,000至1,100宗的水平。