CCL連升兩周突破155點水平 中原：買家態度轉趨觀望審慎 次季樓價升幅或放緩

二手樓價走勢繼續造好，中原城市領先指數CCL最新報155.20點，按周升0.96%，連升2周共1%，創2023年10月初後133周(逾2年半)新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新盤銷售理想，美伊同意停火並舉行首輪談判，港股反彈，整體市場氣氛向好，帶動CCL向上升穿155點，進一步迫近156點目標水平，現時僅相差0.80點或0.52%。樓價已較去年低位回升近一成半，隨著業主封盤反價情況持續，加上盤源短缺，買家需要追價才能入市，惟有部份買家態度轉趨觀望審慎，料短期樓價升勢不變，但第二季後期升幅可能放緩。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升14.83%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升15.06%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.24%，較2021年8月191.34點歷史高位跌18.89%。4月28日荃灣新盤「形瑨」公布首張價單110伙，鴨脷洲新盤「PORTO」公布首張價單50伙，30日美國聯儲局及本港大型銀行維持利率不變，紅磡新盤「首岸」第1期次輪發售120伙，大圍「柏傲莊III」推售45伙發，新一期居屋、綠置居、「白居二」三項計劃開始接受申請，對本地二手樓價的影響將於2026年5月下旬公布的CCL才開始反映。

港島區升幅見 7 周以來最大 四區樓價呈「三升一跌」局面，當中港島CCL_Mass報159.85點，按周上揚2.76%，升幅7周以來最大，連漲2周共3.19%，指數創2023年9月底後135周(逾2年半)新高。九龍CCL_Mass報154.13點，按周增1.09%，指數創2023年9月初後138周(逾2年半)新高。新界東CCL_Mass報170.40點，按周升0.81%，連升2周共2.60%，創2023年9月中後136周(逾2年半)新高。 至於新界西CCL_Mass報138.75點，按周跌1.5%，連升2周後回落，指數仍為2023年12月底後122周(近2年半)第5高。 另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.79點，按周漲0.86%，連升2周共1.31%。CCL(中小型單位)報155.12點，按周升0.81%，連升5周共2.79%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2023年10月初後133周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報155.62點，按周上揚1.75%，終止2周連跌，指數創2023年12月初後125周(近2年半)新高。

2026年計，CCL暫時累漲7.7%，CCL Mass上揚8%，CCL(中小型單位)飆7.63%，CCL(大型單位)升7.99%。港島飆14.05%，九龍上揚6.49%，新界東漲7.43%，新界西升4.54%。 今日(30日)公布的指數，根據2026年4月20日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2026年4月6日至12日簽臨時買賣合約，是4月7日將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」次輪價單發售168伙沽出152伙，8日美伊同意停火兩星期並於11日舉行談判，惟12日美伊談判未達成協議，9日「啟德海灣」第2期公布首張價單225伙，大圍「柏傲莊III」公布重建後首張更新價單50伙，10日啟德「DOUBLE COAST III」發售88伙沽85伙，12日「海瑅灣I」第3輪銷售261伙沽71伙當周的市況。