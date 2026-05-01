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出版：2026-May-01 12:00
更新：2026-May-01 12:00

壹沐2期示範單位｜512呎三房一套 設四款櫥櫃門飾面物料供住戶自由搭配(多圖有片)｜土瓜灣新盤

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壹沐2期示範單位｜512呎三房一套 設四款櫥櫃門飾面物料供住戶自由搭配(多圖有片)｜土瓜灣新盤

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恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期設有一個無改動示範單位，以第228樓單位A為藍本搭建，屬項目主打的中大型戶型，三房一套間隔，實用面積512方呎，樓層高度約3.3米，空間感十足。

單位客飯廳採長方形布局，以玻璃趟門連接38方呎的「三合一」露台，極大提升室內採光。透過玻璃趟門，住戶可享受維港壯麗海景，主人睡房、睡房1及客飯廳均面向東南，同樣擁有此美景。由客飯廳橫跨至睡房2和主人睡房，全長約7米的立面，打造超廣角全景景觀；而睡房2則可俯瞰由國際級園林設計師打造的三維立體園林景觀。

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除了景觀，新一期在設計上充分考慮住戶的個性化及生活空間利用，致力打造優質家居體驗。單位玄關設有到頂推拉式入牆儲物櫃，上層可掛外套與手袋，下層設有鞋櫃，有效提升玄關的整潔度與功能性。

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所有單位亦附設天花儲物空間，整體收納容量大幅增加。此外，露台配備隱藏摺疊式晾衣架，進一步提升空間靈活性與實用性。為滿足住戶的個性化品味需求，新一期推出四款不同的櫥櫃門飾面物料及三款全新露台燈顏色，住戶可按喜好自由搭配，打造專屬居家風格。

此外，單位更採用集團與意大利高級木門品牌BARAUSSE共同研發的專利房門及門框。睡房亦特設空間減音墊，以專業級減音技術為住戶營造寧靜舒適的休息空間。

住宅單位附贈之國際級廚房裝置及設備：

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•     德國Siemens洗衣乾衣機

•     德國MIELE蒸焗爐

•     意大利Mia Cucina氣體煮食爐

•     意大利Mia Cucina抽油煙機

住宅單位附贈之國際級浴室裝置及設備：

•     美國GEBERIT 座廁

•     德國 Hansgrohe 洗手盆龍頭

•     德國 Hansgrohe花灑套裝

•     日本 Panasonic浴室寶

「壹沐」第2期提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶，單位實用面積介乎232至957方呎，預計關鍵日期為2027年7月31日。

即睇九龍壹沐第2期最新資訊 (House730)

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