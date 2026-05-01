壹沐2期開價｜首推83伙 一房最平501萬 折實平均呎價20128元｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期今日(1日)公布首張價單，涉及83伙，包括68伙一房及15伙兩房單位，實用面積介乎265至348方呎。以選用90天現金付款計劃提供10%折扣優惠計算，折實售價由501.3萬元起，折實呎價由18,800元起，折實平均呎價20,128元。

該盤首張價單單位折實售價由501.3萬至810萬元，折實呎價介乎18,800元至24,170元。入場單位為2座17樓單位M，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價501.3萬元，折實呎價18,917元。最低呎價單位為2座18樓L室，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價507.6萬元，折實呎價18,800元。