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出版：2026-May-01 15:39
更新：2026-May-01 15:39

壹沐2期開價｜首推83伙 一房最平501萬 折實平均呎價20128元｜土瓜灣新盤

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「壹沐」第2期首張價單入場單位為2座17樓單位M，實用面積265方呎，一房間隔。

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恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期今日(1日)公布首張價單，涉及83伙，包括68伙一房及15伙兩房單位，實用面積介乎265至348方呎。以選用90天現金付款計劃提供10%折扣優惠計算，折實售價由501.3萬元起，折實呎價由18,800元起，折實平均呎價20,128元。

該盤首張價單單位折實售價由501.3萬至810萬元，折實呎價介乎18,800元至24,170元。入場單位為2座17樓單位M，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價501.3萬元，折實呎價18,917元。最低呎價單位為2座18樓L室，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價507.6萬元，折實呎價18,800元。

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恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民形容首批單位定價為「壹沐實紅價」，意味項目銷情紅火，定必紅盤高開。項目除提供10%折扣優惠的90天現金付款計劃外，亦為買家提供兩款靈活付款辦法，「優越128天財務超輕鬆」付款計劃，可獲9.5%折扣及「卓越180天財務超輕鬆」付款計劃，可獲8.5%折扣，如採用此兩款靈活付款計劃的買家提前於指定時間內付款，最高可享額外1.5%的提前付清樓價優惠。

示範單位即日開放 同步收票

項目於美麗華廣場5樓銷售中心的示範單位即日起開放予公眾參觀，並同步接受認購登記。

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資料顯示，「壹沐」第1期於去年9月首推81伙，當時折實售價由456.3萬元起，折實平均呎價17,988元，可見是次2期首批折實平均呎價20,128元較之高近12%。

「壹沐」第2期提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶，單位實用面積介乎232至957方呎，預計關鍵日期為2027年7月31日。

即睇九龍壹沐第2期最新資訊 (House730)

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