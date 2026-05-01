壹沐2期開價｜中原陳永傑：定價跟區內二手價相若 料認購反應熱烈｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期今日(1日)公布首張價單，涉及83伙，包括68伙一房及15伙兩房單位，實用面積介乎265至348方呎。以選用90天現金付款計劃提供10%折扣優惠計算，折實售價由501.3萬元起，折實呎價由18,800元起，折實平均呎價20,128元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「壹沐」第1期獲得熾熱銷情，第2期亦已推出市場，首張價單定價跟區內二手價相若，亦較同系一手貨尾均低約5%至8%，實屬吸引，相信認購反應熱烈。區內新晉屋苑租金表現理想，平均實用呎租50元至60元；租金回報有望達4厘，料可吸引長線投資者認購入市。