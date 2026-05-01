壹沐2期開價｜中原陳永傑：定價跟區內二手價相若 料認購反應熱烈｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期今日(1日)公布首張價單，涉及83伙，包括68伙一房及15伙兩房單位，實用面積介乎265至348方呎。以選用90天現金付款計劃提供10%折扣優惠計算，折實售價由501.3萬元起，折實呎價由18,800元起，折實平均呎價20,128元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「壹沐」第1期獲得熾熱銷情，第2期亦已推出市場，首張價單定價跟區內二手價相若，亦較同系一手貨尾均低約5%至8%，實屬吸引，相信認購反應熱烈。區內新晉屋苑租金表現理想，平均實用呎租50元至60元；租金回報有望達4厘，料可吸引長線投資者認購入市。
陳永傑指，4月份一手交投旺熱，加上差估署最新公布的樓價指數連升10個月，進一步加強買家置業信心，全月一手成交量錄約2,200宗。踏入5月份，多個新盤已接連登場，積極部署前期軟銷工作，「壹沐」第2期打響市區頭炮，五一黃金周相信亦可進一步釋放內地購買力，料一手交投持續暢旺。
「壹沐」第2期首張價單單位折實售價由501.3萬至810萬元，折實呎價介乎18,800元至24,170元。入場單位為2座17樓單位M，實用面積265方呎，一房間隔，折實售價501.3萬元，折實呎價18,917元。最低呎價單位為2座18樓L室，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價507.6萬元，折實呎價18,800元。
「壹沐」第2期提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶，單位實用面積介乎232至957方呎，預計關鍵日期為2027年7月31日。