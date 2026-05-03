壹沐2期累收逾700票超額3.7倍 料周內公布銷售安排｜土瓜灣新盤

今日搶先公開第2期的頂層海景特色戶，2座35樓A室。該單位實用面積為684方呎，連426方呎私人平台，屬三房一套連儲物室間隔。其中最大的亮點在於單位層與層之間的高度高達約4米，特高樓底設計不僅營造出媲美獨立屋的非凡氣派，更大幅提升空間感，讓住戶猶如置身奢華府邸。單位的客飯廳以長方形布局，長約9.2米，並以玻璃摺門連接長約8.8米，闊約7.3米的私人平台，無縫融入270度的繁華市景及璀璨奪目的維港海景。此外，單位的主人睡房及兩間睡房均坐向東南面，由主人睡房橫跨至睡房1和睡房2，並延伸至私人平台，全長約18米的超長立面，可將超廣角全景景觀一覽無遺。落地玻璃幕牆配合城中罕見的約4米特高樓底設計，從客廳到睡房，每一個角落都盡顯居高臨下的豪邁氣派，讓住戶不論日夜，都能沉浸於維港的迷人景致。