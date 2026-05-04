5月逾1700伙新盤登場 黃金周掀推盤潮｜一手市況

市場氣氛迅速升溫，發展商趁勢推盤，5月多個新盤同步登場，涉及單位超過1700伙，涵蓋多個地區及不同戶型。在息口走勢趨穩及市場預期轉趨樂觀的背景下，樓市交投動能逐步釋放，料掀起新一輪推盤潮。

項目於上周五(1日)公布首張價單，涉及83伙，包括68伙一房及15伙兩房單位，實用面積介乎265至348方呎。以最高10%折扣優惠計算，折實售價由501.3萬至810萬元，折實呎價介乎18,800元至24,170元，折實平均呎價20,128元。

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶，單位實用面積介乎232至957方呎。

項目第1期(第2座)於4月首兩輪公開銷售全數沽清，早前承勢推出第3期首張價單應市，涉及100伙涵蓋85伙兩房及15伙三房，實用面積介乎338至616方呎。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由698.51萬至1,406.4萬元，折實呎價介乎20,504元至23,087元，折實平均呎價21,629元。

恒基地產、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期(第1座)提供288伙，戶型為兩房至三房，另設特色戶。

項目於上周二(28日)公布首張價單後，昨日(3日)再加推價單第2號，兩張價單涉及68伙涵蓋10伙開放式、38伙一房及20伙兩房，計及最高19.5%樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實售價由483.8萬至1,046.4萬元，折實呎價介乎19,882元至24,271元。

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房。

項目同於上周二公布首張價單，涉及110伙，涵蓋30伙一房及80伙兩房，實用面積介乎273至416方呎。提供最高15%折扣優惠後，折實售價由461.46萬至736.44萬元，折實呎價由16,079元至17,981元，折實平均呎價17,177元。

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位。

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」現已屆現樓，於上周三(29日)上載售樓說明書，提供368伙，實用面積由446至2,291方呎。

項目標準單位實用面積由484至1,517方呎，其中，兩房實用面積由484至592方呎，共193伙；三房實用面積由857至965方呎，共96伙；設尊屬私人升降機大堂的四房首度登場，實用面積由1,204至1,517方呎，全盤僅64伙；而特色單位實用面積則由446方呎至2,291方呎，只有15伙。