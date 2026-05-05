壹沐2期加推42伙 周六首輪價單開賣150伙｜土瓜灣新盤

價單3號42伙單位，包括8伙一房、21伙二房、9伙三房及4伙三房一套單位，實用面積265至512方呎。以選用90天現金付款計劃提供10%折扣優惠計算，折實售價由502.8萬至1,196.5萬元，折實呎價18,683至23,368元。

恒基地產(012)旗下土瓜灣東維港灣區「壹沐」第2期，在今日(5日)再度加推價單3號，共42伙單位，折實售價由502.8萬元起，折實呎價18,683元起。

由於市場反應熱烈，為了迎合向隅客的需求，集團上載最新銷售安排，推出共158伙單位，包括價單150伙單位及8伙特色單位以招標形式推出。截至今日晚上8時已錄得超過2,100登記，超額認購13倍。

價單150伙單位於周六(9日)於美麗華銷售中心以即場報道抽籤形式發售，是次公開發售單位涵蓋56伙一房、57伙兩房、25伙三房及12伙三房一套，實用面積介乎265至512方呎。

銷售將分S組、A1組、A2組及B組，S組須選購16伙指定單位；A1組須選購4至8伙指定單位、A2組須選購2至3伙指定單位及B組須選購1至2伙指定單位。