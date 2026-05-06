壹沐2期累收3000票 超額認購19倍｜土瓜灣新盤

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，目前一房及兩房較受歡迎，料周六首輪銷售後，會隨即提價再加推及公布次輪銷售安排，預計最快下周再進行銷售。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉表示，滙豐一直積極配合香港置業需求，是次特別為「壹沐」第2期提供3年及5年定息按揭計劃。買家只需於今年8月31日或之前提交申請，並於12月31日或之前提取貸款，可享首3年或5年定息按揭計劃，息率固定為2.73厘。為方便客戶申請，滙豐現已提供網上平台，讓買家可隨時隨地遞交按揭申請。成功提交申請後，專業按揭顧問將全程貼心跟進，確保每個申請步驟順暢無憂，讓客戶盡享便捷及可靠的服務體驗。此外，滙豐特別為「壹沐」第2期買家提供優惠，成功申請可享額外3,888元現金獎賞。