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出版：2026-May-06 19:15
更新：2026-May-06 19:15

東張女神王嘉慧沽擎天半島 持貨近6年料實蝕「1球」離場｜名人沽貨

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東張女神王嘉慧沽擎天半島 持貨近6年料實蝕「1球」離場｜名人沽貨

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樓市暢旺，市場繼續有藝人沽貨套現。曾參選2021年度香港小姐、「東張女神」之一的王嘉慧(Cathy)，新近以約2,000萬元沽出其位於九龍站擎天半島的「香閨」，持貨約6年，扣除使費後料損手近100萬元離場。

據代理透露，上述成交單位為擎天半島第3座高層H室，實用面積約755方呎，原為三房間隔，現改為兩房設計，以約2,000萬元易手，呎價約26,490元。

王嘉慧曾在TVB節目中公開單位，可見內櫳非常闊落，主人房由兩間房打通而成，另一間房打造為書房，Cathy於書房內彈豎琴及練習書畫，而當時單位估值超過2,200萬元。

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資料顯示，王嘉慧於20207月以1,985萬元購入單位，持貨將近6年，現轉售帳面僅賺約15萬元或0.8%；惟計及購入時印花稅、代理佣金等使費開支，恐實蝕約100萬元離場。

現年31歲的王嘉慧於2021年參選港姐後入行，其後簽約TVB，主持《東張西望》、《通靈之王》等受到關注，亦有參演《新聞女王》、《黑色月光》等。其父親是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，是著名家具公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店。據了解，王嘉慧家人目前仍至少持有擎天半島及凱旋門各一個單位。

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即睇九龍站擎天半島放盤 (House730)

圖片來源：電視截圖、cathy_kww@Instagram

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