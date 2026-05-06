東張女神王嘉慧沽擎天半島 持貨近6年料實蝕「1球」離場｜名人沽貨

樓市暢旺，市場繼續有藝人沽貨套現。曾參選2021年度香港小姐、「東張女神」之一的王嘉慧(Cathy)，新近以約2,000萬元沽出其位於九龍站擎天半島的「香閨」，持貨約6年，扣除使費後料損手近100萬元離場。

據代理透露，上述成交單位為擎天半島第3座高層H室，實用面積約755方呎，原為三房間隔，現改為兩房設計，以約2,000萬元易手，呎價約26,490元。

王嘉慧曾在TVB節目中公開單位，可見內櫳非常闊落，主人房由兩間房打通而成，另一間房打造為書房，Cathy於書房內彈豎琴及練習書畫，而當時單位估值超過2,200萬元。