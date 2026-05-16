浴室抽氣扇長開有4大好處 家電大廠拆解一個月電費僅$30

抽氣扇開足24小時 每月電費約$30 大家最擔心的往往是電費。根據港燈及相關資料估計，一般家用抽氣扇的功率約為50瓦特，即每小時耗電約0.05度。若24小時連續開啟一個月 (以30日計)，總用電量約為36度。按照本港現時電費計算，每月電費僅約港幣$28至$30元左右。 日本製造商亦指出，與其為了節省這數十元電費，導致日後要花費數千元甚至上萬元去處理全屋霉菌、維修受潮家具，甚至因空氣質素欠佳引發呼吸道疾病而支付醫療費，24小時長開抽氣扇絕對是「除笨有精」的投資。

抽氣設備長開4大好處：不只除濕咁簡單 除了抽走水氣，日本浴室設備零售商「Direct」也總結了長開抽風設備的四大優勢： 減少異味積聚 24小時運作能持續引入新鮮空氣，有效稀釋並排走浴室或廚房產生的雜味，維持室內空氣流通。 防止結露發霉 控制濕度是防霉的根本。長開抽氣扇能防止水蒸氣在牆壁或天花凝結，大幅減少清潔除霉的時間和所須體力。 延長傢俱壽命 香港屋細，浴室的濕氣容易蔓延至客廳。保持通風有助於保護家中的木製傢俱，減少因受潮而導致的變形或損壞。

抽氣扇保養 每2年「加油」及定期清潔 雖然抽氣扇具備防潮設計，適合長時間運行，但港九電器工程電業器材職工會會長提醒，電器老化與潤滑不足才是真正的風險所在。如果抽氣扇機件生銹、變鬆或潤滑劑不足，摩打可能因無法推動承軸而「空轉生熱」，嚴重者或會導致火災。 專家建議： 定期加油 每兩年應為抽氣扇添加適量的潤滑油。 更換舊機 若抽氣扇已過於老舊或發出異常噪音，不宜勉強長開，建議直接更換。 正確清潔 清潔時必須切斷電源。可拆卸扇葉及膠框，利用清潔劑溶解污垢。清潔背葉時需注意不要讓水流進火牛位，可用保鮮紙包裹保護。

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