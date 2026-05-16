浴室抽氣扇長開有4大好處 家電大廠拆解一個月電費僅$30

每逢香港的回南天或雨季，浴室總是重災區，牆身滲水、毛巾發霉，甚至傳出陣陣「噏味」。不少人會問：「到底抽氣扇或浴室寶應否24小時長開？」有人怕浪費電，有人怕機器過熱起火。其實，根據日本大型家電商的建議，「長開」不僅是保持家居乾爽的關鍵，其成本更比你想像中低得多。
日本家電大廠：抽氣扇一般建議長開
日本大型家電製造商「林內 (RINNAI)」在其官方網站明確指出，對於經常處於潮濕狀態的浴室，抽風設備「24小時長開是基本」，且不宜長時間關閉。日本家居常見的「暖氣乾燥機」雖然功能多樣，但廠方強調全天候換氣能確保濕氣能排走，避免水氣滲入天花或牆身，從根本上防止霉菌滋生及異味產生。
抽氣扇開足24小時 每月電費約$30
大家最擔心的往往是電費。根據港燈及相關資料估計，一般家用抽氣扇的功率約為50瓦特，即每小時耗電約0.05度。若24小時連續開啟一個月 (以30日計)，總用電量約為36度。按照本港現時電費計算，每月電費僅約港幣$28至$30元左右。
日本製造商亦指出，與其為了節省這數十元電費，導致日後要花費數千元甚至上萬元去處理全屋霉菌、維修受潮家具，甚至因空氣質素欠佳引發呼吸道疾病而支付醫療費，24小時長開抽氣扇絕對是「除笨有精」的投資。
抽氣設備長開4大好處：不只除濕咁簡單
除了抽走水氣，日本浴室設備零售商「Direct」也總結了長開抽風設備的四大優勢：
減少異味積聚
24小時運作能持續引入新鮮空氣，有效稀釋並排走浴室或廚房產生的雜味，維持室內空氣流通。
防止結露發霉
控制濕度是防霉的根本。長開抽氣扇能防止水蒸氣在牆壁或天花凝結，大幅減少清潔除霉的時間和所須體力。
延長傢俱壽命
香港屋細，浴室的濕氣容易蔓延至客廳。保持通風有助於保護家中的木製傢俱，減少因受潮而導致的變形或損壞。
減少灰塵與過敏原
抽氣扇產生的氣流能帶走空氣中的微細顆粒和粉塵，對於患有花粉症或對灰塵敏感的家庭成員，有助於保持環境清潔。
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抽氣扇保養 每2年「加油」及定期清潔
雖然抽氣扇具備防潮設計，適合長時間運行，但港九電器工程電業器材職工會會長提醒，電器老化與潤滑不足才是真正的風險所在。如果抽氣扇機件生銹、變鬆或潤滑劑不足，摩打可能因無法推動承軸而「空轉生熱」，嚴重者或會導致火災。
專家建議：
定期加油
每兩年應為抽氣扇添加適量的潤滑油。
更換舊機
若抽氣扇已過於老舊或發出異常噪音，不宜勉強長開，建議直接更換。
正確清潔
清潔時必須切斷電源。可拆卸扇葉及膠框，利用清潔劑溶解污垢。清潔背葉時需注意不要讓水流進火牛位，可用保鮮紙包裹保護。
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