鐵路半新樓兩房租盤搶手 業主同樣2年前入市回報有幾多？｜租賃市況

市況向好，租賃市場亦活躍，當中火炭及何文田鐵路半新樓兩房租盤搶手，業主同樣2年前入市，當中回報最高可享近3.7厘。

同區客 2.6 萬租火炭星凱．堤岸兩房

中原地產新界東星凱堤岸分行高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸最新錄得2座高層B室租務成交，單位實用面積約481方呎，兩房間隔，議價後以2.6萬元租出，呎租約54.1元。

姚枝榮透露，新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2024年以約854萬元購入單位，是次租出單位可享近3.7厘租金回報。