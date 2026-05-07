鐵路半新樓兩房租盤搶手 業主同樣2年前入市回報有幾多？｜租賃市況

市況向好，租賃市場亦活躍，當中火炭及何文田鐵路半新樓兩房租盤搶手，業主同樣2年前入市，當中回報最高可享近3.7厘。
同區客2.6萬租火炭星凱．堤岸兩房
中原地產新界東星凱堤岸分行高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸最新錄得2座高層B室租務成交，單位實用面積約481方呎，兩房間隔，議價後以2.6萬元租出，呎租約54.1元。
姚枝榮透露，新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2024年以約854萬元購入單位，是次租出單位可享近3.7厘租金回報。
資料顯示，星凱‧堤岸位於沙田㘭背灣街1號，毗鄰港鐵火炭站，設有4座住宅大樓，提供1,335個單位。
即睇火炭星凱‧堤岸租盤 (House730)
何文田朗賢峯高層兩房3萬租出
中原地產九龍豪宅又一村達之路分行經理廖志豪表示，分行最新促成一宗何文田朗賢峯6A座高層C室租賃成交，單位實用面積約497方呎，採兩房間隔，擁開放式廚房，坐向東方，望開揚都市景，以3萬元租出，呎租約60.4元。
廖志豪指，上址業主於2024年以1,289萬元購入上址，現租出單位可享約2.8厘租金回報。資料顯示，朗賢峯位於何文田忠孝街1號，毗鄰港鐵何文田站，2025年2月入伙，分為兩期共有7座，提供990個單位。