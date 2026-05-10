上車客鍾情新元朗中心入市兩房 長情業主持貨33年大賺逾「5球」｜二手樓成交

新元朗中心新近錄得本月第2宗買賣，直逼上月全月的3宗。(資料圖片)

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，二手成交步伐明顯加快，新元朗中心新近錄得本月第2宗買賣，直逼上月全月的3宗。

王勤學指，新元朗中心最新沽出4座高層F室，單位實用面積約466方呎，兩房間隔。原叫價630萬元，議價後以618.8萬元沽出，共減11.2萬元或1.8%，呎價約13,279元。買家為年輕上車客，鍾情新元朗中心位置便利，上址連裝修，可節省裝修費，故迅速承接。

據悉，原業主早於1993年以114.2萬元買入單位，持貨約33年，現轉售帳面賺504.6萬元，物業期內大幅升值約4.4倍。