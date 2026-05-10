CCL連漲3周共1.24% 創逾兩年半新高 中原：樓價今年暫升7.96%｜樓價走勢

二手樓價走勢持續造好，中原城市領先指數CCL最新報155.58點，按周升0.24%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美伊局勢反覆，但本港樓市未受衝擊，新盤持續熱銷，而且大型銀行相繼推出不同的按揭優惠計劃吸客，刺激二手市道活躍，樓價連漲3周共1.24%，創2023年10月初後134周(逾2年半)新高。CCL只要再升0.42點或0.27%，便會到達156點目標。樓價今年暫累升7.96%，並已較去年低位回升逾一成半，在業主大幅收窄議價空間的情況下，近期二手成交開始減慢，或影響第二季後期樓價升幅放緩。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.11%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升15.34%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.51%，較2021年8月191.34點歷史高位跌18.69%。5月4日黃竹坑港島南岸新盤「DEEP WATER SOUTH」第6A期價單銷售113伙，8日中東局勢再度轉趨緊張，9日荃灣新盤「形瑨」、土瓜灣新盤「壹沐」第2期、鴨脷洲新盤「PORTO」分別首輪價單銷售154伙、150伙及86伙，10日紅磡新盤「首岸」第3期首輪發售130伙，對本地二手樓價的影響將於2026年5月底公布的CCL才開始反映。

四區樓價「三升一跌」 新界西飆 1.15% 最佳 四區樓價表現「三升一跌」。新界西CCL_Mass報140.35點，按周飆1.15%，指數上周跌逾1%後今周反彈，創2023年11月中後129周(近2年半)次高。九龍CCL_Mass報154.74點，按周上揚0.4%，連升2周共1.49%，指數創2023年9月初後139周(逾2年半)新高。新界東CCL_Mass報171.06點，按周升0.39%，連升3周共3%，創2023年9月中後137周(逾2年半)新高。 港島CCL_Mass報159.72點，按周微跌0.08%，連升2周後企穩，指數仍為2023年9月底後136周(逾2年半)次高。 另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.48點，按周漲0.44%，連升3周共1.76%。CCL(中小型單位)報155.84點，按周升0.46%，連升6周共3.27%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2023年9月底後136周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報154.24點，按周跌0.89%，指數仍為2024年1月初後121周(近2年半)第4高。

2026年計，CCL暫時累升7.96%，CCL Mass上揚8.47%，CCL(中小型單位)漲8.13%，CCL(大型單位)飆7.04%，港島升13.96%，九龍升6.92%，新界東升7.84%，新界西升5.74%。 上周五(8日)公布的指數，根據2026年4月27日至5月3日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2026年4月13日至19日簽臨時買賣合約，是4月13日美國對伊朗港口實施海上封鎖，14日紅磡「首岸」公布首張價單110伙，15日美國總統特朗普表示伊朗戰事已經接近結束，又暗示美伊重啟談判，16日恒指重上26,000點關口收市，是近兩個月最高，18日「啟德海灣」第2期首輪價單開售160伙沽127伙，大圍「柏傲莊III」價單銷售88伙即日沽清，19日中銀提高按揭現金回贈當周的市況。