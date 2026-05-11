海盈山4B期首推34伙三房及四房 周五起招標發售｜黃竹坑新盤

「海盈山」第4B期今日(11日)正式公布首張銷售安排，以招標形式發售合共34伙三房及四房單位，實用面積由960至1,515方呎。

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期今日(11日)正式公布首張銷售安排，以招標形式發售合共34伙三房及四房單位，實用面積由960至1,515方呎。招標日期由本周五(15日)開始，而截標日期及時間為每個星期一、星期三及星期五的下午3時。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次推出單位全數來自「Collection Privée尊尚系列」，該批單位戶戶向東，飽覧深水灣及壽臣山的壯麗景致。該批單位分布於第1座(1A)的A室及B室，以及第1座(1B)的A室及B室，間隔涵蓋四房雙套房連工作間（連洗手間）、四房一套房連工作間（連洗手間）及三房一套房連工作間（連洗手間）。當中四房單位尊享私人升降機大堂，住戶可以由單位大門直達停車場，獨享極高私隱度。