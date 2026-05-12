壹沐2期明日次輪發售50伙 折實平均呎價21908元｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期，明日(13日)將以先到先得形式發售50伙，折實平均呎價約21,908元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，有機會於銷售後即晚再提價加推。
次輪銷售50伙包括21伙一房、18伙兩房及11伙三房，單位實用面積介乎265至512方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由523.8萬至1,217.7萬元，折實呎價介乎19,483元至24,778元。
林達民補充，首輪銷售150伙，單日套現逾10.8億元，平均成交呎價約20,918元，平均成交價約720萬元。客源分佈方面，內地及本地客各佔一半；九龍區客佔近六成，其餘區合共佔近四成；投資客佔約四成。
「壹沐」兩期合共沽出548伙，套現35.7億元。
整個CLUB HIGHWOOD會所佔地約28,500方呎，結合園林空間，無論在硬件規模還是設計理念上都極為講究。特別邀請英國Conran & Partners主理室內空間設計，巧妙融合自然元素與藝術格調。至於室外部份，則由國際知名園林設計團隊Shma操刀，精心打造約8,500方呎立體沉浸式生態園林，讓住戶即使身處城市核心，亦能擁抱綠意、享受大自然寧靜。CLUB HIGHWOOD靈感源於社區豐富的藝文氛圍，特別設計多個藝術聚腳點，包括配備共享藍牙黑膠唱盤及高級音響的「原音迴廊」、多功能私人影院「派對影館」、工藝手作空間「藝匠坊」及鋼琴專室「演奏天地」，讓住戶安在家中，也可盡享多姿多彩的藝文生活體驗。
英國當代設計巨匠Conran & Partners總監兼備合夥人Tina Norden表示，每一個項目都會度身訂造獨立且專屬的主題意念。就「壹沐」而言，其核心主題與設計理念正是「Artist in Residence」。東維港灣區本身就是一個極具趣味、歷史悠久且充滿活力的住宅社區。在這個構思之上，特別糅合社區濃厚的藝文氛圍及創意元素，於設計中選用別具特色的建材，例如紋理獨特的藍紋木木板，以及不同於一般住宅風格、色彩更為鮮明的用色方案，希望為住戶日常生活帶來源源不絕的靈感，激發藝術與創作的熱情。
「壹沐」第2期提供415伙，戶型涵蓋一房至四房，並設有特色戶，單位實用面積介乎232至957方呎，預計關鍵日期為2027年7月31日。
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