壹沐2期明日次輪發售50伙 折實平均呎價21908元｜土瓜灣新盤

恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期，明日(13日)將以先到先得形式發售50伙，折實平均呎價約21,908元。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，有機會於銷售後即晚再提價加推。

次輪銷售50伙包括21伙一房、18伙兩房及11伙三房，單位實用面積介乎265至512方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由523.8萬至1,217.7萬元，折實呎價介乎19,483元至24,778元。

林達民補充，首輪銷售150伙，單日套現逾10.8億元，平均成交呎價約20,918元，平均成交價約720萬元。客源分佈方面，內地及本地客各佔一半；九龍區客佔近六成，其餘區合共佔近四成；投資客佔約四成。